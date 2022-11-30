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Российские ученые успешно испытали прототип устройства для генерации электроэнергии

Сегодня, 20:55
Фото: pxhere.com
Российский центр гибкой электроники (входит в группу «ТехноСпарк») и RnD-центр FlexLab сообщили о завершении совместной разработки и успешных испытаниях прототипа миниатюрного харвестера. Это устройство, которое способно преобразовывать световую энергию в электрическую.

Помимо накопителя энергии и фотовольтаической ячейки харвестер состоит из  матрицы, которую создали в РЦГЭ. Создатели предполагают использовать устройство для питания электроприборов в быту и промышленности: беспроводных выключателей света, пультов для бытовой техники, электрических ворот, замков и сенсоров в умном доме. Об этом пишет newsnn.ru.

 

После успешных испытаний в ИТМО ученые приступили к работе над уменьшением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В окончательном варианте устройство будет иметь площадь менее 1 квадратного сантиметра. Благодаря таким размерам харвестер можно будет устанавливать непосредственно в питаемых приборах. Примечательно, что для бытового беспроводного выключателя будет достаточно харвестера площадью 2-3 мм².

 

“Cовместно с FlexLab мы решаем уникальную задачу - сделать маленькое устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от освещения”, - проинформировал генеральный директор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский.

 

По итогам успешных испытаний устройство было продемонстрировано на выставке "Микроэлектроника-2022" в Сочи. На следующей стадии разработчики намерены добиться увеличения срока службы ячейки и уменьшения ее размеров.

 

“Наш RnD-центр разработал инновационный материал – перовскитное покрытие для харвестера. Перовскиты дешевы, просты в производстве и уже сейчас преобразовывают 26% энергии солнечного света в электричество. Они обеспечивают большую гибкость формы, что делает их более пригодными для использования в архитектуре”, - рассказала генеральный директор FlexLab Виктория Желтова.

 

С учетом требований заказчика харвестер может иметь разные размеры, а также емкость накопителя энергии и параметры тока на выходе. Устройство позволит существенно экономить на замене батареек, поскольку рассчитано на многолетнюю работу. Уже есть первый заказчик на устройство - стартап “ОрганикСолар” из Санкт-Петербурга, который намерен устанавливать его в глюкометрах.

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