Российские ученые успешно испытали прототип устройства для генерации электроэнергии

С учетом требований заказчика харвестер может иметь разные размеры, а также емкость накопителя энергии и параметры тока на выходе. Устройство позволит существенно экономить на замене батареек, поскольку рассчитано на многолетнюю работу. Уже есть первый заказчик на устройство - стартап “ОрганикСолар” из Санкт-Петербурга, который намерен устанавливать его в глюкометрах.