РЭО разработал VR-туры для ознакомления с объектами переработки мусора

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что специалисты оператора подготовили VR-тур, который позволяет совершить виртуальную экскурсию по объекту размещения ТКО. Это первый тур на объекте, изготовленный при помощи беспилотников. В дальнейшем предполагается его доработка с добавлением обучающих элементов. Например, при помощи очков виртуальной реальности можно будет обнаруживать нарушения на объектах. В данный момент у РЭО в активе есть два VR-тура – на полигон «Славное» Тверской области и комплекс сортировки и утилизации ТКО Тамбовского района в Тамбовской области, добавил Буцаев. Об этом сообщает 360tv.
Замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров открыл всем информацию о том, как создаются VR-туры. Сначала при помощи дрона осуществляют облет. Беспилотник делает снимки, в том числе панорамы 360°. На каждом объекте снимают по пять панорам, на основе которых и готовят тур. Кроме того, в тур закладывают инфографику с базовыми параметрами объекта.
Российский экологический форум проводится 10−11 октября 2022 года в Московской области. Его организатором стал Российский экологический оператор. Форум организован в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Идея проведения серии мероприятий экологической направленности принадлежит РЭО. В рамках экологической недели по всей России будут проводиться субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.