Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию

Михаил Кружинов, представляющий интересы мобилизованного в суде, сообщил «Нашему городу», что его апелляция будет рассмотрена. Центральный районный суд мобилизованному в иске отказал, а потому истец обратился в вышестоящий суд.
«Отказ в иске суд объясняет тем, что, согласно указу президента, мобилизованные имеют статус контрактника. Однако прямо на заседании суда было установлено, что статус контрактника они приобретают исключительно в вопросе социального статуса. Представитель военкомата заявил об этом в суде», — говорит Кружинов.
Тюменец хочет оспорить категорию годности, которая была ему присвоена. Врач поставил в графе — «Б», но мужчина уверен, что его заболевания соответствуют категории «В». Служить он не отказывается, а лишь просит учесть состояние его здоровья, чтобы он не подвел товарищей, выполняя боевую задачу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Нижневартовске мобилизованному объяснили отказ в иске законом, который 10 лет назад был признан недействительным.