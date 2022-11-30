Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию

Тюменец хочет оспорить категорию годности, которая была ему присвоена. Врач поставил в графе — «Б», но мужчина уверен, что его заболевания соответствуют категории «В». Служить он не отказывается, а лишь просит учесть состояние его здоровья, чтобы он не подвел товарищей, выполняя боевую задачу.