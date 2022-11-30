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Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию

Сегодня, 09:08
Фото: nashgorod.ru

Суд назначил апелляцию тюменскому мобилизованному, получившему отказ в суде

В Тюменском областном суде приняли апелляцию тюменца, призванного на службу в рамках частичной мобилизации. Ранее ему отказали в изменении категории годности.
Сюжет
Тюмень

Михаил Кружинов, представляющий интересы мобилизованного в суде, сообщил «Нашему городу», что его апелляция будет рассмотрена. Центральный районный суд мобилизованному в иске отказал, а потому истец обратился в вышестоящий суд. 

«Отказ в иске суд объясняет тем, что, согласно указу президента, мобилизованные имеют статус контрактника. Однако прямо на заседании суда было установлено, что статус контрактника они приобретают исключительно в вопросе социального статуса. Представитель военкомата заявил об этом в суде», — говорит Кружинов.
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Тюменец хочет оспорить категорию годности, которая была ему присвоена. Врач поставил в графе — «Б», но мужчина уверен, что его заболевания соответствуют категории «В». Служить он не отказывается, а лишь просит учесть состояние его здоровья, чтобы он не подвел товарищей, выполняя боевую задачу. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Нижневартовске мобилизованному объяснили отказ в иске законом, который 10 лет назад был признан недействительным

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