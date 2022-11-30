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Каждый второй ТЦ в России находится под угрозой закрытия

Сегодня, 10:24
Участники рынка торговой недвижимости рассказали, что в России может закрыться каждый второй торговый центр.

По данным РСТЦ, на продажу уже выставлены около 200 моллов, а по данным «Авито Недвижимости», с января 2022 года количество таких объектов выросла на 14%, передают «Известия».

Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский считает, что в ближайшей перспективе на продажу могут выставить еще 70–100 таких объектов. Фактически, отметил он, сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. 

Эксперты добавляют, что прибыльность ТЦ зависит от локации, объема пустующих площадей и уровня профессионализма руководства. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.

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