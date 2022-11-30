Каждый второй ТЦ в России находится под угрозой закрытия

По данным РСТЦ, на продажу уже выставлены около 200 моллов, а по данным «Авито Недвижимости», с января 2022 года количество таких объектов выросла на 14%, передают «Известия».
Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский считает, что в ближайшей перспективе на продажу могут выставить еще 70–100 таких объектов. Фактически, отметил он, сегодня каждый второй ТЦ под угрозой.
Эксперты добавляют, что прибыльность ТЦ зависит от локации, объема пустующих площадей и уровня профессионализма руководства. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.