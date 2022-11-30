Каждый второй ТЦ в России находится под угрозой закрытия

Эксперты добавляют, что прибыльность ТЦ зависит от локации, объема пустующих площадей и уровня профессионализма руководства. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.