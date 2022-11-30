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Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Тюмени

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Медианная зарплата в вакансиях, размещённых в Тюмени на платформе Авито Работа, составляет 45 000 рублей. Самые высокие медианные заработки — 55 000 — предлагают профессионалам автобизнеса. А эксперты job-площадки подобрали в разных сферах пять вариантов трудоустройства с оплатой свыше 100 000 руб

Врач-стоматолог

От 180 000 до 250 000 рублей сможет зарабатывать врач-стоматолог на терапевтическом приёме в одной из сетевых клиник. Как указано в вакансии, в медучреждении есть современное оборудование и материалы, а также возможность обеспечить жильём иногороднего специалиста. От него, в свою очередь, требуются: опыт не менее трёх лет, отличные навыки эндодонтического лечения, умение вести фотопротокол.

Шеф-повар

На место шеф-повара с зарплатой от 100 000 до 150 000 рублей может претендовать специалист с большим стажем: не менее 10 лет по профилю и не менее трёх — в должности шефа. Также он должен знать различные национальные кухни, рынок поставщиков, специальное ПО и оборудование, последние тенденции ресторанной индустрии и владеть организационными и управленческими навыками. 

Мастер-приёмщик СТО

Профильное образование, соответствующий опыт, водительский стаж, навыки уверенного пользователя ПК — таковы требования к кандидату на должность мастера-приёмщика на СТО. По результатам собеседования ему будет назначена зарплата от 80 000 до 200 000 рублей. Мастер должен консультировать клиентов лично и по телефону, передавать заявки механикам и диагностам, контролировать качество их работы.

Рекрутер

Рекрутер с опытом массового найма линейного персонала может рассчитывать на заработки до 200 000 рублей в месяц. Еженедельные выплаты будут ему рассчитываться, исходя из количества трудоустроенных сотрудников: от 7000 рублей за человека в зависимости от сезонности. Рекрутер будет подбирать персонал на специальных job-сайтах, через СМИ и соцсети для производственных, торговых и логистических компаний.

Специалист по ремонту и обслуживанию окон ПВХ

Опытный специалист, который знаком с производством, монтажом и ремонтом пластиковых окон, сможет зарабатывать от 100 000 рублей в компании по сервисному обслуживанию конструкций из ПВХ. Работодатель предлагает ему сдельную оплату, постоянный поток заказов, расходные материалы. А от специалиста ожидает не только опыта, но и наличия собственного авто и инструментов.

Пять советов эксперта, как выбрать надёжную компанию:

  1. Внимательно изучайте описание вакансии, где должно быть подробно рассказано об обязанностях сотрудника, условиях работы, периодичности выплат, графике и т.д.
  2. Зарплату, которую обещают в вакансии, сравнивайте со средней по городу и с аналогичными предложениями, чтобы понять её оптимальный уровень.
  3. Проверяйте предприятие на общедоступных ресурсах, а при поиске вакансий на платформе Авито Работа обращайте внимание на значок «Компания проверена».
  4. Обязательно читайте отзывы сотрудников на компанию. Авито Работа тоже собирает их под бейджем «Есть мнения о работодателе».
  5. Соблюдайте общие правила цифровой безопасности. 
#Общество#Работа#Тюменская область
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