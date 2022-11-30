Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Тюмени

Врач-стоматолог
От 180 000 до 250 000 рублей сможет зарабатывать врач-стоматолог на терапевтическом приёме в одной из сетевых клиник. Как указано в вакансии, в медучреждении есть современное оборудование и материалы, а также возможность обеспечить жильём иногороднего специалиста. От него, в свою очередь, требуются: опыт не менее трёх лет, отличные навыки эндодонтического лечения, умение вести фотопротокол.
Шеф-повар
На место шеф-повара с зарплатой от 100 000 до 150 000 рублей может претендовать специалист с большим стажем: не менее 10 лет по профилю и не менее трёх — в должности шефа. Также он должен знать различные национальные кухни, рынок поставщиков, специальное ПО и оборудование, последние тенденции ресторанной индустрии и владеть организационными и управленческими навыками.
Мастер-приёмщик СТО
Профильное образование, соответствующий опыт, водительский стаж, навыки уверенного пользователя ПК — таковы требования к кандидату на должность мастера-приёмщика на СТО. По результатам собеседования ему будет назначена зарплата от 80 000 до 200 000 рублей. Мастер должен консультировать клиентов лично и по телефону, передавать заявки механикам и диагностам, контролировать качество их работы.
Рекрутер
Рекрутер с опытом массового найма линейного персонала может рассчитывать на заработки до 200 000 рублей в месяц. Еженедельные выплаты будут ему рассчитываться, исходя из количества трудоустроенных сотрудников: от 7000 рублей за человека в зависимости от сезонности. Рекрутер будет подбирать персонал на специальных job-сайтах, через СМИ и соцсети для производственных, торговых и логистических компаний.
Специалист по ремонту и обслуживанию окон ПВХ
Опытный специалист, который знаком с производством, монтажом и ремонтом пластиковых окон, сможет зарабатывать от 100 000 рублей в компании по сервисному обслуживанию конструкций из ПВХ. Работодатель предлагает ему сдельную оплату, постоянный поток заказов, расходные материалы. А от специалиста ожидает не только опыта, но и наличия собственного авто и инструментов.
Пять советов эксперта, как выбрать надёжную компанию: