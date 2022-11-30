Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Тюмени

От 180 000 до 250 000 рублей сможет зарабатывать врач-стоматолог на терапевтическом приёме в одной из сетевых клиник. Как указано в вакансии, в медучреждении есть современное оборудование и материалы, а также возможность обеспечить жильём иногороднего специалиста. От него, в свою очередь, требуются: опыт не менее трёх лет, отличные навыки эндодонтического лечения, умение вести фотопротокол.