Как правильно выбрать микрозайм

Эта финансовая услуга может быть необходима только в том случае, если вам не хватает денег в данный момент, они нужны срочно, но вы уверены, что в пределах 30 дней сможете их вернуть. Причём не только сам займ, но и проценты — в этом особенность таких компаний. Если какой-либо из этих пунктов — не о вашем случае, лучше найти другое решение. Микрокредит станет подходящим финансовым инструментом только в вышеописанной ситуации. Пользуйтесь только услугами проверенных МФО.