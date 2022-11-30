Как правильно выбрать микрозайм

Вы приходите в магазин и понимаете, что на карте не хватает средств, при этом зарплата ожидается не сегодня и даже не завтра. Как поступить в такой ситуации? Очевидный выход — запросить микрозайм на карту в соответствующей организации. Но компании, выдающие микрокредиты, сильно отличаются по условиям. Как выбрать подходящую?
Выбор МФО: как не ошибиться
Реклама таких услуг попадается в различных местах, и множество предложений от современных микрофинансовых организаций могут сбить начинающего пользователя с толку — каждая предлагает свою процентную ставку, максимальную сумму и другие параметры. Есть, конечно, ограничения — например, нельзя требовать с клиента процент выше 1% в день, а срок возврата не должен превышать месяц.
Как выбрать в таком многообразии и вообще понять, точно ли вам требуется микрокредит? Вот несколько советов:
Сделать это поможет финансовый маркетплейс Выберу.ру, где представлены различные услуги, так или иначе затрагивающие денежные средства. На отдельной странице собран список компаний, выдающих микрокредиты на карту.
Когда вам потребуется микрозайм
Собираясь воспользоваться услугами таких организаций, сделайте две вещи: во-первых, прочитайте о них отзывы на независимых ресурсах (чтобы убедиться, что это не мошенническая компания и что вам подходят её условия), во-вторых — подумайте, действительно ли вам нужно брать микрокредит.
Эта финансовая услуга может быть необходима только в том случае, если вам не хватает денег в данный момент, они нужны срочно, но вы уверены, что в пределах 30 дней сможете их вернуть. Причём не только сам займ, но и проценты — в этом особенность таких компаний. Если какой-либо из этих пунктов — не о вашем случае, лучше найти другое решение. Микрокредит станет подходящим финансовым инструментом только в вышеописанной ситуации. Пользуйтесь только услугами проверенных МФО.
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