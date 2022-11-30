Хирург Белых рассказал, как правильно действовать при растяжении

Растяжение всегда сопровождается болевыми ощущениями и отеками в области поврежденного сустава. По словам хирурга, сначала необходимо зафиксировать травмированную область давящей повязкой, которая должна быть в меру тугой, чтобы не нарушать кровоток и не создавать сухожилиям и суставу дополнительные травмы. Стоит отметить, что чрезмерно тугой бинт может усугубить внутреннее кровоизлияние, которое в некоторых случаях способствует растяжению. Также стоит оставить в покое конечность после растяжения и как можно скорее посетить доктора.