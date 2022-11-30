Хирург Белых рассказал, как правильно действовать при растяжении

Эксперт рекомендует наложить давящую повязку, обеспечить покой поврежденной руке или ноге, после чего отправиться к врачу.
Как пишет NEWS.ru, Белых назвал главными признаками растяжения сильную боль и припухлость вокруг сустава. Специалист отмечает, что растяжение, в отличие от перелома или вывиха, не может лишить конечность подвижности на 100%, однако в первые несколько дней после травмы «больному месту» стоит обеспечить полный покой.
Растяжение всегда сопровождается болевыми ощущениями и отеками в области поврежденного сустава. По словам хирурга, сначала необходимо зафиксировать травмированную область давящей повязкой, которая должна быть в меру тугой, чтобы не нарушать кровоток и не создавать сухожилиям и суставу дополнительные травмы. Стоит отметить, что чрезмерно тугой бинт может усугубить внутреннее кровоизлияние, которое в некоторых случаях способствует растяжению. Также стоит оставить в покое конечность после растяжения и как можно скорее посетить доктора.