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Гостиница и столовая появятся на берегу Туры в Тюмени

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI

Строители возведут гостиницу и столовую на берегу Туры в Тюмени

По данным «Нашего города», в областной столице на берегу Туры построят отель и столовую. Первая очередь точки общественного питания (рассчитанная на 25 мест) будет введена в эксплуатацию в 2027 году на улице Пристанская.
«Объект общественного питания на 25 посадочных мест, 2 этажа, общая площадь около 300 квадратных метров», - сообщается в приложении №9 к постановлению №62 администрации Тюмени.

К 2025 году в этом районе появится гостиница с общим числом номеров – 140 шт. Площадь объекта недвижимости составит 2927 квадратных метров. На улице Новгородская к 2030 году построят Лечебно-профилактический центр на 130 посещений в смену.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на строительство новых улиц в Тюмени потратят 200 млн рублей. В этом году начато строительство улицы Кармацкого в районе Алебашево. 

На строительство новых улиц Тюмени выделили 200 млн рублей из федерального бюджета
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Администрация#Строительство и архитектура#Строительство дорог
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