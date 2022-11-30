Гостиница и столовая появятся на берегу Туры в Тюмени

Строители возведут гостиницу и столовую на берегу Туры в Тюмени

По данным «Нашего города», в областной столице на берегу Туры построят отель и столовую. Первая очередь точки общественного питания (рассчитанная на 25 мест) будет введена в эксплуатацию в 2027 году на улице Пристанская.