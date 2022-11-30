Гостиница и столовая появятся на берегу Туры в Тюмени

«Объект общественного питания на 25 посадочных мест, 2 этажа, общая площадь около 300 квадратных метров», - сообщается в приложении №9 к постановлению №62 администрации Тюмени.
К 2025 году в этом районе появится гостиница с общим числом номеров – 140 шт. Площадь объекта недвижимости составит 2927 квадратных метров. На улице Новгородская к 2030 году построят Лечебно-профилактический центр на 130 посещений в смену.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на строительство новых улиц в Тюмени потратят 200 млн рублей. В этом году начато строительство улицы Кармацкого в районе Алебашево.