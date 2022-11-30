Глава администрации Тюмени занял второе место в Национальном рейтинге

Исследование, посвященное оценке деятельности мэров 89 столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь–ноябрь 2022 года, провел ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.
На первом месте расположился мэр Москвы, экс-губернатор Тюменской области Сергей Собянин. Третью строчку занял глава Казани Ильсур Метшин, четвертое и пятое места — мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В десятку также вошел еще один руководитель города из Уральского федерального округа — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Мэры Салехарда Алексей Титовский и Екатеринбурга Алексей Орлов заняли 11 и 12 позиции рейтинга.
Во второй группе рейтинга оказалась из городов УрФО только глава Челябинска Наталья Котова.
Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук на IV съезде ВАРМСУ в Нижнем Новгороде был назначен на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.