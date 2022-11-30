Глава администрации Тюмени занял второе место в Национальном рейтинге

В десятку также вошел еще один руководитель города из Уральского федерального округа — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Мэры Салехарда Алексей Титовский и Екатеринбурга Алексей Орлов заняли 11 и 12 позиции рейтинга.