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Глава администрации Тюмени занял второе место в Национальном рейтинге

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI

Руслан Кухарук занял второе место в Национальном рейтинге мэров

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге глав муниципалитетов России.
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Тюмень

Исследование, посвященное оценке деятельности мэров 89 столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь–ноябрь 2022 года, провел ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

На первом месте расположился мэр Москвы, экс-губернатор Тюменской области Сергей Собянин. Третью строчку занял глава Казани Ильсур Метшин, четвертое и пятое места — мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В десятку также вошел еще один руководитель города из Уральского федерального округа — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Мэры Салехарда Алексей Титовский и Екатеринбурга Алексей Орлов заняли 11 и 12 позиции рейтинга.

Во второй группе рейтинга оказалась из городов УрФО только глава Челябинска Наталья Котова.

Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук на IV съезде ВАРМСУ в Нижнем Новгороде был назначен на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Рейтинги#Тюмень#Тюменская область#Исследования#Социологические исследования
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