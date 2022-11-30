Дополнительную санитарную обработку проведут в помещениях ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

Информация о тараканах появилась 29 ноября. Жители Тюмени отметили, что подобные ситуации периодически происходят в самых разных точках общественного питания.
«В ТРЦ «Кристалл» работы по дезинсекции в общих зонах торговом центре и в арендованных помещениях проводятся регулярно, но обязательно будут приняты дополнительные необходимые меры, и совместно с арендаторами общественного питания проведена дополнительная санитарная обработка», - сообщается в паблике «Тюмень №1».
В комментарии к записи некоторые тюменцы отмечают, что редко видят тараканов в помещениях. Ирина К. последний раз видела насекомых три года назад в Шереметьево, в международном терминале.
Ранее «Наш город» сообщал, что тараканы в ТРЦ «Кристалл» появлялись 23 октября.