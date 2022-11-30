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Дополнительную санитарную обработку проведут в помещениях ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

Сегодня, 12:35

В тюменском ТРЦ «Кристалл» проведут дополнительную санитарную обработку

Администрация ТРЦ «Кристалл» прокомментировала сообщения о тараканах в зоне фуд-корта. По данным паблика «Тюмень №1», в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по санитарной обработке помещений.

Информация о тараканах появилась 29 ноября. Жители Тюмени отметили, что подобные ситуации периодически происходят в самых разных точках общественного питания.

«В ТРЦ «Кристалл» работы по дезинсекции в общих зонах торговом центре и в арендованных помещениях проводятся регулярно, но обязательно будут приняты дополнительные необходимые меры, и совместно с арендаторами общественного питания проведена дополнительная санитарная обработка», - сообщается в паблике «Тюмень №1».

В комментарии к записи некоторые тюменцы отмечают, что редко видят тараканов в помещениях. Ирина К. последний раз видела насекомых три года назад в Шереметьево, в международном терминале.

Ранее «Наш город» сообщал, что тараканы в ТРЦ «Кристалл» появлялись 23 октября.

В ТРЦ «Кристалл» тюменцы заметили таракана
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Насекомые#Тараканы#ТРЦ Кристалл#Жалобы
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