Денис Буцаев: Биржа ВМР появилась на сайте Российского экологического оператора

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев объяснил, что на площадке, размещенной на домене etp.reo.ru, можно производить операции на Бирже ВМР. В разделе „Помощь“ размещена подробная инструкция для организаций по регистрации, авторизации и заполнению личных карточек, пользователи могут получить всю необходимую информацию для начала работы с площадкой. Если же у клиентов возникают дополнительные вопросы, относящиеся к работе ресурса, можно получить консультацию в чате поддержки. Помимо этого, существует форма, которую можно заполнить для получения консультации эксперта РЭО. Также на сайте предусмотрена обратная связь, предназначенная для регистрации и обработки замечаний пользователей. Все эти функции способствуют повышению производительности площадки, обеспечивая ее удобство. Буцаев подчеркнул, что специалисты РЭО всегда готовы рассмотреть предложения и замечания, касающиеся работы ЭТП.
Помимо перечисленного функционала, торговая площадка предоставляет клиентам множество опций по размещению лотов. Продать или купить вторичные материальные ресурсы, вторичное сырье или воспользоваться услугами по утилизации можно в соответствии со справочниками РЭО, а осуществить их фильтрацию — по типу сделки, разделу, группе и расстоянию. Также на площадке предусмотрена возможность фильтрации лотов по дистанции, — информирует 360tv.ru.
По данным РЭО, половину всех пользователей, зарегистрированных на Бирже ВМР, составляют утилизаторы (43,1%). Немалый процент приходится на заготовителей (16,52%). Помимо прочего, на площадке зарегистрированы производители товаров и импортеры (29,3%), объекты обработки и региональные операторы (6,03%) и другие участники отрасли (5,22%).
На платформе утилизаторы должны обязательно пройти верификацию в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров). Данные о всех сделках всегда направляются в эту систему. В реестре обязательно должны быть подтверждены мощности утилизаторов. Скрупулезный отбор участников Биржи ВМР (данное мероприятие реализуется в рамках федпроекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла") обеспечивает прозрачное и регулируемое исполнение расширенной ответственности производителей (РОП), сегмент переработки отходов таким образом направляется в легальное русло. Кроме того, у пользователей появляется возможность изучения отраслевой аналитики, включая ценообразование в сфере обращения с отходами.