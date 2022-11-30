«Четыре по десять». Самое весомое статистическое достижение в НБА

В нынешней НБА была пара игроков, которые максимально подбирались к квадрупл-даблу. Относительно недавно, 13 ноября 2022 года, Джоэль Эмбиид собрал линейку из 59 очков, 11 подборов, 8 передач и 7 блоков. Из чуть более старого — в 2017-м Дрэймонд Грин набрал 4 очка, 11 подборов, 10 передач и 10 перехватов. Чаще всего подобные истории возникают в матчах против аутсайдеров. Изучить расклад предстоящих игр помогут прогнозы на баскетбол от экспертов сайта Legalbet.