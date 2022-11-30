«Четыре по десять». Самое весомое статистическое достижение в НБА

В более старые времена это было крайне редко. Однако в современной НБА клепать трипл-даблы стало легче. Для оценки, посмотрите, как росла средняя результативность команд лиги за последние двадцать сезонов:
Для полного понимания картины: за всю свою карьеру Майкл Джордан (а это более 1000 матчей) набрал 28 трипл-даблов. У Бена Симмонса, нынешнего игрока НБА, после 288 матчей сделано 32 трипл-дабла. А Рассел Уэстбрук лишь в сезоне-2016/17 сделал 42 трипл-дабла.
Неужели старая эпоха НБА слабее нынешней в плане статистики? Нет. Достижение, которое не покорялось в НБА никому с 1994 года, — квадрупл-дабл (набор в четырёх основных статистических показателях двузначной цифры). За всю историю лиги такое случалось лишь четыре раза. Кто именно это сделал — расскажем в нашей заметке.
В нынешней НБА была пара игроков, которые максимально подбирались к квадрупл-даблу. Относительно недавно, 13 ноября 2022 года, Джоэль Эмбиид собрал линейку из 59 очков, 11 подборов, 8 передач и 7 блоков. Из чуть более старого — в 2017-м Дрэймонд Грин набрал 4 очка, 11 подборов, 10 передач и 10 перехватов. Чаще всего подобные истории возникают в матчах против аутсайдеров. Изучить расклад предстоящих игр помогут прогнозы на баскетбол от экспертов сайта Legalbet.
В 1974-м Термонд уже прошёл пик своей карьеры. Тот год он проводил в составе «Чикаго», и в целом по сезону его средние цифры мало кого впечатлят: 7,9 очка + 11,3 подбора + 4,1 передачи.
Примечательно то, что квадрупл Нейт собрал уже в первой встрече сезона. Матч против «Атланты» получился упорным и даже перешёл в овертайм. Это и помогло Термонду набрать 22 очка, 14 подборов, 13 передач, 12 блоков и тем самым войти в историю. «Чикаго», кстати, победил в той встрече.
Во втором своём сезоне в НБА Элвин смог впечатлить всех. В списке его достижений за тот год поездка на «Матч всех звёзд», награды лучшему игроку оборонительного плана и самому прогрессирующему игроку сезона. И это всё в 23 года.
Полностью раскрыть глаза болельщикам НБА Элвин смог в матче против «Финикса». 20 очков, 11 подборов, 10 передач и 10 перехватов помогли «Сперс» победить в той встрече. А примечателен этот квадрупл тем, что Робертсону понадобилось лишь 36 минут на площадке. Притом это единственный квадрупл, сделанный с перехватами, а не блоками, как у остальных.
Хаким Оладжьювон — один из самых доминирующих центровых своего поколения. Увидеть его в этом списке — неудивительно.
Более того, Хаким мог бы стать единственным игроком с двумя квадрупл-даблами на счету. 3 марта в матче против «Голден Стэйт» набрал 29 очков, 18 подборов, 11 блоков и 10 передач. Однако судья того матча, по непонятным даже сейчас причинам, решил убрать из статистики Оладжьювона одну передачу.
Своё по праву достижение Хаким забрал меньше чем через месяц. В качестве пострадавшего выступил «Милоуки». 18 очков, 16 подборов, 10 передач и 11 блоков. В этот раз судья не решился отнять передачу у центрового, и тот заслуженно попал в историю.
Сезон-1993/94 был лучшим в карьере Робинсона в плане статистики. «Вишенкой на торте» стал матч против «Детройта».
Центровой в привычной для себя манере набирал очки и мешал это делать соперникам, блокируя их броски. Однако после пары передач в команде поняли — Дэвид идёт на рекорд. Организация атак полностью легла на Робинсона, и тот не подкачал.
Проблемой стали лишь подборы. Да, пускай Дэвид был центровым, в его команде играл Деннис Родман. Ему было неважно, свой или чужой — отскок должен быть за ним. На счету Родмана в тот день 22 подбора. Робинсон же смог закончить матч с 34 очками, 10 подборами, 10 передачами и 10 блоками.
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