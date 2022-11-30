Александр Моор наградил и поощрил победителей и призеров национальных чемпионатов

Александр Моор, приветствуя профессионалов, отметил, что они своим примером доказывают: нет ничего невозможного для человека, если он стремится к поставленным целям и верит в свою мечту. Региональная сборная «Абилимпикса» показала в этом году отличный результат — 16 медалей.