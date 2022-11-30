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Александр Моор наградил и поощрил победителей и призеров национальных чемпионатов

30 ноября 12:18
Фото: сайт правительства Тюменской области
В правительстве Тюменской области состоялась встреча губернатора региона с победителями, призерами и экспертами национальных чемпионатов «Абилимпикс» и «Навыки мудрых». О мероприятии рассказали в пресс-службе главы Тюменской области.

Александр Моор, приветствуя профессионалов, отметил, что они своим примером доказывают: нет ничего невозможного для человека, если он стремится к поставленным целям и верит в свою мечту. Региональная сборная «Абилимпикса» показала в этом году отличный результат — 16 медалей.

«Мы восхищаемся мужеством и силой духа представителей движения „Абилимпикс“. Вы установили новую высокую планку, на которую будут равняться будущие участники конкурса», — заявил губернатор.

Столь же выдающегося результата достигли и представители старшего поколения. На V Национальном чемпионате «Навыки мудрых» тюменцы завоевали шесть наград, что вдвое больше, чем на чемпионате прошлого года.

Отметим, развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика». 

Среди тюменцев уже немало талантливых робототехников, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.

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