Александр Моор наградил и поощрил победителей и призеров национальных чемпионатов

Александр Моор, приветствуя профессионалов, отметил, что они своим примером доказывают: нет ничего невозможного для человека, если он стремится к поставленным целям и верит в свою мечту. Региональная сборная «Абилимпикса» показала в этом году отличный результат — 16 медалей.
«Мы восхищаемся мужеством и силой духа представителей движения „Абилимпикс“. Вы установили новую высокую планку, на которую будут равняться будущие участники конкурса», — заявил губернатор.
Столь же выдающегося результата достигли и представители старшего поколения. На V Национальном чемпионате «Навыки мудрых» тюменцы завоевали шесть наград, что вдвое больше, чем на чемпионате прошлого года.
Отметим, развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Среди тюменцев уже немало талантливых робототехников, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.