Александр Моор лишился одного заместителя

«В пункте 3.3 слова „Заместитель Губернатора Тюменской области, начальник Главного правового управления“ заменить словами „Начальник Главного правового управления“. Начальник Главного правового управления имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности по согласованию с губернатором Тюменской области», — указано в постановлении от 24 ноября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре на должность руководителя Главного правового управления была назначена Ольга Мамонтова, курирующая деятельность аппарата губернатора. Ранее кресло начальника Главного правового управления занимала Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года.