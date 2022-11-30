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Александр Моор лишился одного заместителя

Сегодня, 03:33
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области изменил структуру правительства региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор лишил должности заместителя губернатора начальника Главного правового управления. Соответствующее постановление было опубликовано накануне на официальном интернет-портале правовой информации.
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Тюмень
«В пункте 3.3 слова „Заместитель Губернатора Тюменской области, начальник Главного правового управления“ заменить словами „Начальник Главного правового управления“. Начальник Главного правового управления имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности по согласованию с губернатором Тюменской области», — указано в постановлении от 24 ноября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре на должность руководителя Главного правового управления была назначена Ольга Мамонтова, курирующая деятельность аппарата губернатора. Ранее кресло начальника Главного правового управления занимала Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года.

Ольга Мамонтова назначена главой аппарата губернатора
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Заместитель главы#Кадры
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