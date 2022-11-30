Александр Моор лишился одного заместителя

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре на должность руководителя Главного правового управления была назначена Ольга Мамонтова, курирующая деятельность аппарата губернатора. Ранее кресло начальника Главного правового управления занимала Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года.