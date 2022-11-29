Валерий Лимаренко: Жители Горнозаводска получили доступ к качественной питьевой воде

В Сахалинской области в селе Горнозаводск начала работать после капительного ремонта станция очистки воды. Модернизацию водозабора, а также строительство современной станции водоочистки провели по распоряжению губернатора Валерия Лимаренко.
Глава региона держал на личном контроле весь ход реконструкции объекта, ведь водоснабжение села было одним из самых насущных вопросов для Горнозаводска. Водозабор, построенный более полувека назад, в нынешних условиях уже не справлялся с нагрузкой, особенно в периоды паводков и обильных дождей. Поступающая в дома сельчан вода была с примесями, жёлтого цвета и не годилась не только для питья, но и для технических нужд. Жителям Горнозаводска приходилась пользоваться водой из родника на краю села.
Валерий Лимаренко поставил задачу перед региональным министерством ЖКХ - в 2022 году обеспечить жителям села доступ к качественной питьевой воде. К реконструкции системы водоснабжения приступили в 2020 году, в этом уже сдали в эксплуатацию. На объекте установлены два резервуара, подземная насосная станция перекачки отстоянных вод, водопроводные сети. Смонтирована трансформаторная подстанция. Мощность современной станции предварительной очистки воды позволяет обеспечивать чистой водой всё село.
Отметим, в рамках программы «Чистая вода» уже построены очистные сооружения на реке Малка Холмского района. В этом году завершается реконструкцию водозабора в планировочном районе областного центра Ново-Александровск. Ведётся строительство водопровода с устройством общественных колонок на улицах в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района. Сдать объект планируется в 2023 году.
И программа продолжает работать. Как отмечает портал Sakh.online, сейчас ведётся проектирование очистных сооружений в Томари и в селе Китовое на Итурупе, нового водозабора «Южный» в областном центре. В 2023 году в рамках программы запланировано строительство четырёх объектов в Углегорском, Холмском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске.