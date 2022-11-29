В Тюменской облдуме ничего не знают об отказе от мандата Николая Руссу

Информацию о том, что депутат готов к такому шагу, передал инсайдер изданию URA.RU. На сайте региональной Думы также не нашлось подтверждения уходу депутата — его карточка до сих пор присутствует на сайте.

Руководитель скандально известной компании «Мостострой-11» Николай Руссу избирался по избирательному округу № 19 от партии «Единая Россия».

Имя этого депутата неоднократно мелькало в скандалах. Например, в 2021 году имя Николая Руссу присвоили дамбе в деревне Ушакова, которую прорвало через год после строительства.

За 2021 год депутат задекларировал доход в 63 млн рублей. У него также есть недвижимость заграницей. У него есть квартира в Германии площадью 97 кв. м.