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В Тюменской облдуме ничего не знают об отказе от мандата Николая Руссу

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI

Отказу Николая Руссу от мандата не нашлось подтверждения

Появились слухи, что богатейший депутат Николай Руссу, гендиректор «Мостострой-11», собирается отказаться от мандата партии «Единая Россия». Но подтвердить в Тюменской областной Думе это не смогли.
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Тюмень
«Впервые слышим о том, что Николай Руссу собирается отказаться от мандата», — сообщили «Нашему Городу» в Тюменской облдуме.

Информацию о том, что депутат готов к такому шагу, передал инсайдер изданию URA.RU. На сайте региональной Думы также не нашлось подтверждения уходу депутата — его карточка до сих пор присутствует на сайте.

Руководитель скандально известной компании «Мостострой-11» Николай Руссу избирался по избирательному округу № 19 от партии «Единая Россия».

Имя этого депутата неоднократно мелькало в скандалах. Например, в 2021 году имя Николая Руссу присвоили дамбе в деревне Ушакова, которую прорвало через год после строительства. 

За 2021 год депутат задекларировал доход в 63 млн рублей. У него также есть недвижимость заграницей. У него есть квартира в Германии площадью 97 кв. м.  

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Николай Руссу#Депутат#Депутатские мандаты#Избирательный округ
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