В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Posted 29 ноября 2022, 08:45
Published 29 ноября 2022, 08:45
Modified 29 ноября 2022, 08:47
Updated 29 ноября 2022, 08:47
По данным управления Роспотребнадзора, последние две недели в регионе регистрируется замедление темпов снижения уровня заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Тюменской области было выявлено 56 случаев COVID-19. Четырнадцать тюменцев были госпитализированы. Всего за неделю коронавирусной инфекцией заболели около 650 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что случаев заболевания вариантом вируса «Цербер» в Тюменской области не зарегистрировано. Продолжается вакцинация населения от гриппа и COVID-19. Прививки уже поставили порядка 1,4 миллиона человек.