В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора, последние две недели в регионе регистрируется замедление темпов снижения уровня заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Тюменской области было выявлено 56 случаев COVID-19. Четырнадцать тюменцев были госпитализированы. Всего за неделю коронавирусной инфекцией заболели около 650 человек.