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Posted 29 ноября 2022, 08:45

Published 29 ноября 2022, 08:45

Modified 29 ноября 2022, 08:47

Updated 29 ноября 2022, 08:47

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

29 ноября 2022, 08:45
Фото: 1MI.

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Больница
В Тюменской области до начала 2023 года продлили срок действия режима повышенной готовности в связи с COVID-19. Такое решение принял сегодня оперштаб.

По данным управления Роспотребнадзора, последние две недели в регионе регистрируется замедление темпов снижения уровня заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Тюменской области было выявлено 56 случаев COVID-19. Четырнадцать тюменцев были госпитализированы. Всего за неделю коронавирусной инфекцией заболели около 650 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что случаев заболевания вариантом вируса «Цербер» в Тюменской области не зарегистрировано. Продолжается вакцинация населения от гриппа и COVID-19. Прививки уже поставили порядка 1,4 миллиона человек.

 

В Тюменской области случаев «Цербера» нет
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Больница#Болезни#Тюменская область#Режим повышенной готовности#COVID-19#Роспотребнадзор
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