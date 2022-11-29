В Тюмени уже год не могут продать квартиру-oversize с баней и сауной

Стоимость oversize-жилья составляет 53 миллиона рублей. За последние полгода она увеличилась на 3,8%.
В описании к квартире указано, что в площадь продаваемой недвижимости входят гараж на два машиноместа, сауна, хамам, бассейн и джакузи. В квартире расположены большая кухня-столовая, четыре лоджии, два санузла, отдельная гардеробная.
Отмечается, что возможна покупка недвижимости в ипотеку. Правда, даже при ипотечном кредите на 20 лет и первоначальном взносе 10 миллионов рублей, ежемесячно платить придется более 426 тысяч рублей.
Заметим, что это не самая дорога недвижимость, выставленная на продажу в Тюмени. Самую дорогую квартиру сегодня продают в ЖК «1А Первомайская». Четырехкомнатная квартира площадью 254,7 квадратов стоит 66,2 миллиона рублей. Причем с черновой отделкой. Ее продают с декабря 2020 года — тогда стоимость данной недвижимости составляла 39,5 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги вновь выставили «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева». На минувшей неделе в департаменте имущественных отношений Тюменской области сообщили, что здание и земельный участок успешно проданы за 52 миллиона рублей, при начальной цене лота 22 миллиона рублей. Однако позже выяснилось, что покупатель отказался оформлять сделку.