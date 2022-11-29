В Тюмени уже год не могут продать квартиру-oversize с баней и сауной

Заметим, что это не самая дорога недвижимость, выставленная на продажу в Тюмени. Самую дорогую квартиру сегодня продают в ЖК «1А Первомайская». Четырехкомнатная квартира площадью 254,7 квадратов стоит 66,2 миллиона рублей. Причем с черновой отделкой. Ее продают с декабря 2020 года — тогда стоимость данной недвижимости составляла 39,5 миллионов рублей.