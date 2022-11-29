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В Тюмени уже год не могут продать квартиру-oversize с баней и сауной

Сегодня, 06:54
Фото: ЦИАН

В Тюмени не могут продать трехуровневую квартиру с баней

В Тюмени уже год не могут продать одну из самых больших квартир в России. Агентства недвижимости вновь выставили на торги трехуровневую квартиру–коттедж в центре города площадью 498,3 квадратных метра.
Сюжет
Тюмень

Стоимость oversize-жилья составляет 53 миллиона рублей. За последние полгода она увеличилась на 3,8%.

В описании к квартире указано, что в площадь продаваемой недвижимости входят гараж на два машиноместа, сауна, хамам, бассейн и джакузи. В квартире расположены большая кухня-столовая, четыре лоджии, два санузла, отдельная гардеробная.

Отмечается, что возможна покупка недвижимости в ипотеку. Правда, даже при ипотечном кредите на 20 лет и первоначальном взносе 10 миллионов рублей, ежемесячно платить придется более 426 тысяч рублей.

Заметим, что это не самая дорога недвижимость, выставленная на продажу в Тюмени. Самую дорогую квартиру сегодня продают в ЖК «1А Первомайская». Четырехкомнатная квартира площадью 254,7 квадратов стоит 66,2 миллиона рублей. Причем с черновой отделкой. Ее продают с декабря 2020 года — тогда стоимость данной недвижимости составляла 39,5 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги вновь выставили «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева». На минувшей неделе в департаменте имущественных отношений Тюменской области сообщили, что здание и земельный участок успешно проданы за 52 миллиона рублей, при начальной цене лота 22 миллиона рублей. Однако позже выяснилось, что покупатель отказался оформлять сделку.

В центре Тюмени выставлен на продажу особняк. Первый раз его отказались покупать
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Экономика#Элитная недвижимость#Квартиры#Цены на квартиры#Покупка квартир
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