В Тюмени туристов начнут лечить нефтью

В Тюмени туристов будут лечить нефтью

Специалисты Тюменского индустриального университета приступили к разработке технологий использования нефти в медицине и фармакологии. В регионе планируют открыть санаторий, работа которого будет выстроена на основе методики лечения различных заболеваний нефтью.

Сюжет Тюмень