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В Тюмени туристов начнут лечить нефтью

Сегодня, 03:30
Фото: 1MI

В Тюмени туристов будут лечить нефтью

Специалисты Тюменского индустриального университета приступили к разработке технологий использования нефти в медицине и фармакологии. В регионе планируют открыть санаторий, работа которого будет выстроена на основе методики лечения различных заболеваний нефтью.
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Тюмень

По словам кандидата геолого-минералогических наук, доцента Михаила Заватского, тяжелая высоковязкая западносибирская нефть очень похожа по составу на лечебную нафталанскую, поэтому хорошо подойдет для лечения неврологических, кожных заболеваний, болезней суставов.

Инициатором возобновления работ по проекту «Бальнеологические свойства нефтей Западной Сибири» выступил молодой ученый Марсель Кадыров. В созданную команду вошли представители трех тюменских вузов и Казанского федерального университета.

Ученые уверены, что тема проекта очень актуальна сегодня, когда наш нефтегазодобывающий регион нацелен на развитие рекреационного потенциала.

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2021 года Тюменскую область посетили около трех миллионов туристов.

Почти 3 млн туристов посетили Тюменскую область в прошлом году
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Нефть#Разработки#Санатории#ТИУ#Общество
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