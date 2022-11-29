В Тюмени подростки устроили бойню в туалете

На кадрах видно, что у унитазов разбиты сливные баки, снесены перегородки из гипсокартона. Кроме того, стены разрисованы маркером.
«Помогите, пожалуйста, нам остановить беспредел! Это туалеты гимназии № 49 к 2. Департамент образования, обратите внимание», — написали родители учеников.
В комментариях под постом тюменцы отметили, что этот беспорядок сотворили именно школьники, поэтому родителям, в первую очередь, нужно обратить внимание на воспитание своих детей.
«Это воспитание! Какие родители — такие и дети! Тут не департаменту образования обращать внимания надо, а комиссии по делам несовершеннолетних. Нужно найти родителей хулиганов и заставить все восстанавливать», — отметили горожане.
Впрочем нашлись и те, кто поддержал авторов поста и выдвинул обвинения в адрес департамента образования Тюменской области.
«В школе должно учиться 1500 детей, а учится 4000 детей. В классах по 37 человек при норме 26. Так кто виноват?» — возмутились тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что родители учеников школы № 68 жаловались на отсутствие ремонта в учебном заведении.