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В Тюмени подростки устроили бойню в туалете

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI

В Тюмени школьники устроили побоище в туалете

В Тюмени неизвестные разгромили туалет в гимназии № 49. Видеоролик, демонстрирующий следы побоища, опубликовали родители учащихся учебного заведения в социальных сетях.
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Тюмень

На кадрах видно, что у унитазов разбиты сливные баки, снесены перегородки из гипсокартона. Кроме того, стены разрисованы маркером.

«Помогите, пожалуйста, нам остановить беспредел! Это туалеты гимназии № 49 к 2. Департамент образования, обратите внимание», — написали родители учеников.

В комментариях под постом тюменцы отметили, что этот беспорядок сотворили именно школьники, поэтому родителям, в первую очередь, нужно обратить внимание на воспитание своих детей.

«Это воспитание! Какие родители — такие и дети! Тут не департаменту образования обращать внимания надо, а комиссии по делам несовершеннолетних. Нужно найти родителей хулиганов и заставить все восстанавливать», — отметили горожане.

Впрочем нашлись и те, кто поддержал авторов поста и выдвинул обвинения в адрес департамента образования Тюменской области.

«В школе должно учиться 1500 детей, а учится 4000 детей. В классах по 37 человек при норме 26. Так кто виноват?» — возмутились тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что родители учеников школы № 68 жаловались на отсутствие ремонта в учебном заведении.

Тюменцы пожаловались на отсутствие ремонта в школе № 68
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Гимназия №49#Ученики#Вандалы#Видео
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