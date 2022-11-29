В Тюмени на мосту Мельникайте «Митсубиси» на большой скорости влетела под УАЗ

Ущерб от дорожного происшествия значительный. Его причины выясняются.
«Бедный УАЗик, мост поцарапали, двери задние смяли. Летают как сохранились», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Иван К.
В ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что в аварии пострадавших нет. Участники ДТП скорую помощь не вызывали. Обе машины разбиты, у «Митсубиси» серьёзные повреждения передней части кузова. У внедорожника УАЗ в момент аварии полностью оторвало задний мост.
Сегодня днём «Наш город» сообщал, что в Ишиме автомобиль «Мазда» влетел в железобетонный столб.