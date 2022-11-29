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В Тюмени на мосту Мельникайте «Митсубиси» на большой скорости влетела под УАЗ

Сегодня, 13:43
Фото: Скрин "ЧП Тюмень ЧС"

«Митсубиси» на большой скорости влетела под внедорожник на мосту Мельникайте в Тюмени

В областной столице на мосту улицы Мельникайте (сторону центра города), автомобиль «Митсубиси» влетел под УАЗик. По данным пользователей паблика «ЧП Тюмень ЧС», всё произошло вечером 29 ноября.

Ущерб от дорожного происшествия значительный. Его причины выясняются. 

«Бедный УАЗик, мост поцарапали, двери задние смяли. Летают как сохранились», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Иван К.

В ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что в аварии пострадавших нет. Участники ДТП скорую помощь не вызывали. Обе машины разбиты, у «Митсубиси» серьёзные повреждения передней части кузова. У внедорожника УАЗ в момент аварии полностью оторвало задний мост.

Сегодня днём «Наш город» сообщал, что в Ишиме автомобиль «Мазда» влетел в железобетонный столб.

В Ишиме Mazda на полном ходу влетела в железобетонный столб
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Погода#ГИБДД#Дорожные пробки#Аварии
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