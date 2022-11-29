В Тюмени кладовщик украл моторное масло на 3 млн рублей

В Тюмени кладовщик похитил автомобильное масло на 3 млн рублей

В областной столице кладовщик ООО «Премиум-Ойл» получил 3 года колонии за растрату в особо крупном размере. По данным пресс-службы тюменский судов, его действия принесли предприятию ущерб в 3 млн рублей.