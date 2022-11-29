В Тюмени кладовщик украл моторное масло на 3 млн рублей

Дмитрий планировал заняться бизнесом и взял кредит, но гасить задолженность не смог.
«С июля 2018 по август 2020 года он похитил и вывез из склада в прицепе с мусором 1 300 канистр моторного масла ShellHelix на сумму более 3 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Товарные ценности он реализовал через сервис бесплатных объявлений. Недостачу выявили в ходе ревизии склада.
В конце сентября «Наш город» сообщал, что в Тюмени организованная группа обманула 12 пенсионеров на 2 млн рублей.