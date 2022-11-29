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В Тюмени кладовщик украл моторное масло на 3 млн рублей

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI

В Тюмени кладовщик похитил автомобильное масло на 3 млн рублей

В областной столице кладовщик ООО «Премиум-Ойл» получил 3 года колонии за растрату в особо крупном размере. По данным пресс-службы тюменский судов, его действия принесли предприятию ущерб в 3 млн рублей.

Дмитрий планировал заняться бизнесом и взял кредит, но гасить задолженность не смог.

«С июля 2018 по август 2020 года он похитил и вывез из склада в прицепе с мусором 1 300 канистр моторного масла ShellHelix на сумму более 3 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Товарные ценности он реализовал через сервис бесплатных объявлений. Недостачу выявили в ходе ревизии склада.

В конце сентября «Наш город» сообщал, что в Тюмени организованная группа обманула 12 пенсионеров на 2 млн рублей.

В Тюмени организованная группа обманула 12 пенсионеров на 2 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Уголовное дело#Прокуратура#Жалобы#Происшествия#Деньги
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