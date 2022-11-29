В Тюмени «Капитаны бизнеса» обсудят развитие брендинга муниципалитетов

Напомним, проект «Капитаны бизнеса» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стратегические сессии «Капитаны бизнеса» становятся катализатором активного развития муниципалитетов. Идеи, которые придумывают сами местные предприниматели, жители районов, активная молодежь, на стратсессии получают экспертную оценку, подробный анализ возможностей внедрения в экономику района.