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В Тюмени «Капитаны бизнеса» обсудят развитие брендинга муниципалитетов

29 ноября 12:39
Фото: сайт правительства Тюменской области
В мультицентре «Контора пароходства» пройдёт обсуждение развития брендинга районов региона. Мероприятие состоится 6 декабря в 11:00 в рамках проекта «Капитаны бизнеса», сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Участники встречи обсудят успешные примеры развития брендов сельскими предпринимателями и бизнесом малых городов. Также в повестке еще несколько важных тем:

  • Первые шаги в развитии брендов территорий
  • Практические инструменты развития брендов
  • Смысловая база территорий для создания брендов
  • Экономический эффект для территорий
  • Мировой и российский опыт
  • Основные факторы успешного развития брендов

«Важность создания и продвижении брендов в муниципальных районах Тюменской области отметил в своем ежегодном послании депутатам Тюменской областной Думы Губернатор Тюменской области Александр Моор», — напомнили в Инвестагентстве.

Предполагается, что мероприятие даст старт целому направлению активностей. Организуют встречу: Инвестиционное агентство, Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» и центр «Мой бизнес».

Принять участие в обсуждении могут все желающие. Участие в мероприятии — бесплатное.

Напомним, проект «Капитаны бизнеса» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стратегические сессии «Капитаны бизнеса» становятся катализатором активного развития муниципалитетов. Идеи, которые придумывают сами местные предприниматели, жители районов, активная молодежь, на стратсессии получают экспертную оценку, подробный анализ возможностей внедрения в экономику района.

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