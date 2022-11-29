В Тюмени «Капитаны бизнеса» обсудят развитие брендинга муниципалитетов

Участники встречи обсудят успешные примеры развития брендов сельскими предпринимателями и бизнесом малых городов. Также в повестке еще несколько важных тем:
«Важность создания и продвижении брендов в муниципальных районах Тюменской области отметил в своем ежегодном послании депутатам Тюменской областной Думы Губернатор Тюменской области Александр Моор», — напомнили в Инвестагентстве.
Предполагается, что мероприятие даст старт целому направлению активностей. Организуют встречу: Инвестиционное агентство, Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» и центр «Мой бизнес».
Принять участие в обсуждении могут все желающие. Участие в мероприятии — бесплатное.
Напомним, проект «Капитаны бизнеса» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стратегические сессии «Капитаны бизнеса» становятся катализатором активного развития муниципалитетов. Идеи, которые придумывают сами местные предприниматели, жители районов, активная молодежь, на стратсессии получают экспертную оценку, подробный анализ возможностей внедрения в экономику района.