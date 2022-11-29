В Сбере рассказали, как заплатить налоги онлайн

Всего пара дней осталось на то, чтобы заплатить имущественные налоги за прошлый год. До 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество, землю и транспортный налог. Клиенты Сбера могут это сделать без комиссии и не выходя из дома. Рассказываем, как совершить платеж всего в несколько кликов.

Через мобильное приложение СберБанк Онлайн: Шаг 1. Найдите QR-код на налоговом уведомлении.

Шаг 2. В приложении СберБанк Онлайн в разделе «Платежи» выберите «Оплата по QR».

Шаг 3. Отсканируйте код — все реквизиты будут внесены автоматически. А если налоговое уведомление сохранено в вашем смартфоне, то нажмите «Сканировать из файла». В веб-версии СберБанк Онлайн: Шаг 1. На странице «Платежи и переводы» выберите «Государство», далее «Налоги».

Шаг 2. Нажмите «Поиск и оплата налогов ФНС».

Шаг 3. Выберите «Оплата налогов по УИН». Обращаем внимание, что 1 декабря — последний день, когда можно оплатить налоги на имущество без штрафов и пени. Воспользуйтесь приложением СберБанк Онлайн, чтобы погасить налоги по QR-коду вовремя и всего в пару кликов. «Более 200 тысяч налоговых платежей совершили жители Тюменской области через сервисы Сбера за сентябрь, октябрь и ноябрь 2022 года. Каждая вторая операция была проведена дистанционно, при этом большинство клиентов использовали для оплаты мобильное приложение», — отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.