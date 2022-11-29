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В Ишиме Mazda на полном ходу влетела в железобетонный столб

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI

В Ишиме легковушка жестко влетела в столб

В Ишиме на улице 2-я Северная произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 6. По данным паблика «Ишим пере Подслушано», автомобиль врезался в железобетонный столб.
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Ишим

Ущерб от аварии значительный. У машины разбита передняя часть кузова. Сообщается, что водитель Mazda получил незначительные травмы. 

«Причины ДТП могут быть самыми разными, но скорость надо было снизить», - отметил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано» Андрей Н.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за аварии с автобусом в час пик была парализована улица Ленина. На место дорожного происшествия скорую помощь не вызывали, но транспортные средства фактически блокировали движение в сторону центра города.

Фото: Скрин Ишим пере Подслушано
В Тюмени улица Ленина парализована из-за ДТП с автобусом
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#Общество#Александр Мязин#Происшествия#Аварии#Ишим#ГИБДД#Дороги
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