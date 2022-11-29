В Ишиме Mazda на полном ходу влетела в железобетонный столб

Ущерб от аварии значительный. У машины разбита передняя часть кузова. Сообщается, что водитель Mazda получил незначительные травмы.
«Причины ДТП могут быть самыми разными, но скорость надо было снизить», - отметил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано» Андрей Н.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за аварии с автобусом в час пик была парализована улица Ленина. На место дорожного происшествия скорую помощь не вызывали, но транспортные средства фактически блокировали движение в сторону центра города.