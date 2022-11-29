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В 2023 году жилье в новостройках Тюмени подешевеет

Сегодня, 09:25

Аналитики рынка недвижимости в Тюмени обещают уменьшение спроса на новостройки

По прогнозам аналитиков, цены на квартиры в тюменских новостройках станут ниже в начале следующего года, сообщает «РБК Тюмень».

До конца года у девелоперов нет в планах понижать стоимость на первичное жильё, поскольку в настоящее время ещё действительна льготная ипотека.

Однако в I-II кварталах 2023 года есть вероятность, что ситуация изменится.

«На мой взгляд, снижение цены на первичном рынке может произойти в 1, 2 квартале 2023 года. Но здесь всё зависит от того, как быстро рыночная экономика сможет приспособиться к новым условиям», — рассказала эксперт Александре Омелюсик.

Ряд программ жилищного кредитования перестанут действовать. Как следствие, спрос на новостройки уменьшится. В результате придётся заманивать потенциальных жильцов с помощью скидок.

На днях «Наш город» писал, что в двух тюменских районах понизились цены на квартиры в новостройках. Это Червишевский тракт и с. Ембаево.

В двух районах Тюмени упали цены на жилье в новостройках
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#Елена Чебоксарова#Новостройки тюмени#Цены на жилье#Цены на квартиры#Эксперт
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