В 2023 году жилье в новостройках Тюмени подешевеет

До конца года у девелоперов нет в планах понижать стоимость на первичное жильё, поскольку в настоящее время ещё действительна льготная ипотека.
Однако в I-II кварталах 2023 года есть вероятность, что ситуация изменится.
«На мой взгляд, снижение цены на первичном рынке может произойти в 1, 2 квартале 2023 года. Но здесь всё зависит от того, как быстро рыночная экономика сможет приспособиться к новым условиям», — рассказала эксперт Александре Омелюсик.
Ряд программ жилищного кредитования перестанут действовать. Как следствие, спрос на новостройки уменьшится. В результате придётся заманивать потенциальных жильцов с помощью скидок.
На днях «Наш город» писал, что в двух тюменских районах понизились цены на квартиры в новостройках. Это Червишевский тракт и с. Ембаево.