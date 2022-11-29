Утро в Тюмени вновь началось с пробок

На Червишевском тракте пробка растянулась от школы № 69 до сквера Комсомольский. Парализовано движение на улице 30 лет Победы, на участке 50 лет ВЛКСМ — от Холодильной до Мориса Тореза.
Затруднено движение на улице Малыгина, участке Республики — от Холодильной до Максима Горького. Пробка наблюдается из-за дорожных работ на улице Ленина — от Челюскинцев до Луначарского. Затор также зафиксирован на улицах Герцена, Челюскинцев, Камышинской, 50 лет Октября, Профсоюзной, Запольной.
На данный момент в областной столице, по данным сервиса 2 ГИС, зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия — на Московском тракте, Малыгина и улице Первомайской.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени 8-балльные заторы наблюдались в центре города. Практически остановилось дорожное движение на улице Ленина — здесь столкнулись автобус и легковой автомобиль.