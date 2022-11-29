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Утро в Тюмени вновь началось с пробок

Сегодня, 03:59
Фото: 2 ГИС

Тюмень стоит в 7-балльных пробках

Семибалльные пробки образовались сегодня утром в Тюмени. Движение затруднено на Окружной дороге, участке Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до Республики.
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Тюмень

На Червишевском тракте пробка растянулась от школы № 69 до сквера Комсомольский. Парализовано движение на улице 30 лет Победы, на участке 50 лет ВЛКСМ — от Холодильной до Мориса Тореза.

Затруднено движение на улице Малыгина, участке Республики — от Холодильной до Максима Горького. Пробка наблюдается  из-за дорожных работ на улице Ленина — от Челюскинцев до Луначарского. Затор также зафиксирован на улицах Герцена, Челюскинцев, Камышинской, 50 лет Октября, Профсоюзной, Запольной.

На данный момент в областной столице, по данным сервиса 2 ГИС, зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия — на Московском тракте, Малыгина и улице Первомайской.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени 8-балльные заторы наблюдались в центре города. Практически остановилось дорожное движение на улице Ленина — здесь столкнулись автобус и легковой автомобиль.

 

Около десятка аварий произошло сегодня утром в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Авария#Безопасность на дорогах#ДТП#Дороги#Общество#Дорожные работы#Дорожные пробки#Пробки#Видео
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