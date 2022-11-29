Тюмнецы жалуются на большие пробки и заторы в центре города

«Кто-нибудь заметил изменения по утрам и вечерам, двигаясь по улице Ленина в сторону центра? Раньше стояли только потому, что студенты по пешеходным переходам ходили по-одному, кнопочный светофор, как пояснили, мы дождёмся только в 23-ем году. А сейчас ещё как будто поменяли фазы светофоров. Ленина-Челюскинцев 10 сек. едем и 100 сек. стоим, Хохрякова — Челюскинцев — аналогичная ситуация, про вакханалию Комсомольская — Профсоюзная я уже молчу», — поинтересовался подписчик.
В комментариях его поддержали другие тюменцы:
«Я заметил разницу, начиная с этого понедельника. Ассоциирую увеличившийся поток на Ленина из-за ремонта в районе Грибоедова/Запольная. Народ объезжает один затор, создавая другой», — высказался один из участников группы.
Администрация Тюмени прокомментировала обращения:
«Никаких изменений в режиме работы светофорных объектов не выполнялось. Заторовые явления вызваны перекрытием улицы Запольной (проведение работ по ремонту тепломагистрали)».
Ранее «Наш город» писал, что в понедельник вечером на улице Ленина, Запольной, Западносибирской и Объездной дороге отмечались 8-балльные пробки. В час пик произошло 5 аварий.