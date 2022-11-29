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Тюмнецы жалуются на большие пробки и заторы в центре города

Сегодня, 15:19

Горожане жалуются на пробки из-за неправильной работы светофоров в Тюмени

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба на работу светофоров в центре города, из-за которых создаются пробки и заторы.
«Кто-нибудь заметил изменения по утрам и вечерам, двигаясь по улице Ленина в сторону центра? Раньше стояли только потому, что студенты по пешеходным переходам ходили по-одному, кнопочный светофор, как пояснили, мы дождёмся только в 23-ем году. А сейчас ещё как будто поменяли фазы светофоров. Ленина-Челюскинцев 10 сек. едем и 100 сек. стоим, Хохрякова — Челюскинцев — аналогичная ситуация, про вакханалию Комсомольская — Профсоюзная я уже молчу», — поинтересовался подписчик.

В комментариях его поддержали другие тюменцы:

«Я заметил разницу, начиная с этого понедельника. Ассоциирую увеличившийся поток на Ленина из-за ремонта в районе Грибоедова/Запольная. Народ объезжает один затор, создавая другой», — высказался один из участников группы.

Администрация Тюмени прокомментировала обращения:

«Никаких изменений в режиме работы светофорных объектов не выполнялось. Заторовые явления вызваны перекрытием улицы Запольной (проведение работ по ремонту тепломагистрали)».

Ранее «Наш город» писал, что в понедельник вечером на улице Ленина, Запольной, Западносибирской и Объездной дороге отмечались 8-балльные пробки. В час пик произошло 5 аварий.

 

В Тюмени 8-бальные пробки на улице Ленина, Запольной и Объездной дороге
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#Елена Чебоксарова#Безопасность на дорогах#Тюменцы#Светофор с кнопкой#Жалоба#Улица Ленина
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