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Тюменцы стали чаще жаловаться на банки

Сегодня, 04:24

Число жалоб на банки в Тюмени сильно увеличилось

Число обращений за период январь-сентябрь текущего года от жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО превысило 6000, сообщает Банк России. В сравнении с прошлым годом, их количество увеличилось на 80 % за счёт жалоб на финансовые организации.

Жалобы на банки в основном поступают из-за санкций. В 2022 году их количество возросло в 1,5 раза.

«Пик количества жалоб на банки, связанных с санкциями, пришелся на март–апрель, в это время мы получили более 950 обращений. Потребители финансовых услуг обращались за разъяснениями о мерах господдержки населения и бизнеса, временном порядке операций с наличной валютой, работе платежных карт в условиях ограничений. Уже в мае общее число жалоб стало сокращаться и вернулось к среднемесячным значениям», – рассказала управляющая Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Недавно «Наш город» писал, что с ноября сразу несколько крупных банков повысили ставки по вкладам. Это  Россельхозбанк, Почта Банк, Абсолют Банк, ВТБ и Росбанк.

Российские крупные банки с ноября увеличили ставки по вкладам
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#Банк#Банк России#Жалоба#Тюменцы#Процентные ставки#Ставки#Елена Чебоксарова
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