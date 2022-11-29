Тюменцы стали чаще жаловаться на банки

Число жалоб на банки в Тюмени сильно увеличилось

Число обращений за период январь-сентябрь текущего года от жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО превысило 6000, сообщает Банк России. В сравнении с прошлым годом, их количество увеличилось на 80 % за счёт жалоб на финансовые организации.