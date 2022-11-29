Тюменцы стали чаще жаловаться на банки

Жалобы на банки в основном поступают из-за санкций. В 2022 году их количество возросло в 1,5 раза.
«Пик количества жалоб на банки, связанных с санкциями, пришелся на март–апрель, в это время мы получили более 950 обращений. Потребители финансовых услуг обращались за разъяснениями о мерах господдержки населения и бизнеса, временном порядке операций с наличной валютой, работе платежных карт в условиях ограничений. Уже в мае общее число жалоб стало сокращаться и вернулось к среднемесячным значениям», – рассказала управляющая Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.
Недавно «Наш город» писал, что с ноября сразу несколько крупных банков повысили ставки по вкладам. Это Россельхозбанк, Почта Банк, Абсолют Банк, ВТБ и Росбанк.