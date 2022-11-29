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Тюменцы перепутали самолет с ракетой

Сегодня, 08:31
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы приняли след от самолета за падающую ступень ракеты

Жители Тюмени накануне приняли след от самолета в небе за падающую ступень ракеты «Союз-2». Фотографии и видеоролик необычного явления очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
«Это так самолет спускается? Или у кого-то фейерверк не удался?» — задался вопросом автор поста.

Горожане предположили, что это могла быть падающая ступень ракеты Союз-2.1б». К тому же ранее местные власти предупреждали жителей региона о возможном падении ступеней ракеты на ненаселенных территориях Уватского района.

Однако пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России был произведен с космодрома Плесецк накануне в 18:17 (мск). Видеоролик же появился днем, задолго до запуска космического аппарата.

Вероятнее всего, это мог быть обычный след от самолета.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни жители тюменского поселка Боровский могли наблюдать рано утром световые столбы. Появлению необычного природного явления поспособствовала морозная погода.

 

Тюменцы увидели утром световые столбы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Космос#Самолеты#Видео
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