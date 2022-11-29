Тюменцы перепутали самолет с ракетой

«Это так самолет спускается? Или у кого-то фейерверк не удался?» — задался вопросом автор поста.
Горожане предположили, что это могла быть падающая ступень ракеты Союз-2.1б». К тому же ранее местные власти предупреждали жителей региона о возможном падении ступеней ракеты на ненаселенных территориях Уватского района.
Однако пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России был произведен с космодрома Плесецк накануне в 18:17 (мск). Видеоролик же появился днем, задолго до запуска космического аппарата.
Вероятнее всего, это мог быть обычный след от самолета.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни жители тюменского поселка Боровский могли наблюдать рано утром световые столбы. Появлению необычного природного явления поспособствовала морозная погода.