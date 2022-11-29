Тюменцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за незаконную охоту

По данным следствия, в ноябре 2020 года тюменцы устроили незаконную охоту на лося на территории государственного комплексного зоологического заказника регионального значения «Мошкаринский», где отстрел животных запрещен. В результате погибла самка лося. Нанесенный ущерб экологически ценному виду охотничьей фауны Ялуторовского района составил 80 тысяч рублей.
По делу от заместителя Ялуторовского межрайонного прокурора был заявлен иск на сумму 560 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за незаконную охоту на косуль двух местных жителей приговорили к условному сроку и штрафу в размере 300 тысяч рублей.