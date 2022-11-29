Тюменцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за незаконную охоту

В Тюменской области браконьеров оштрафовали на сотни тысяч рублей за незаконную охоту

Двух тюменских браконьеров оштрафовали на 560 тысяч рублей за незаконную охоту на лося. Кроме того, тюменцам запретили заниматься охотой на животных в течение двух лет. Такое решение вынес Ялуторовский районный суд.

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