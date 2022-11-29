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Тюменский Нефтегазовый кластер стал больше еще на три участника

29 ноября 14:01
Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева
В состав Тюменского нефтегазового кластера недавно вошли еще три компании. В настоящее время объединение насчитывает уже 105 участников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.
«География кластера выросла до 17 субъектов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Астраханская, Иркутская, Ростовская области, Республика Марий Эл, ЯНАО, Красноярский край», — отметил замгубернатора

Как оказалось, предложенная Тюменской областью модель кооперации и импортозамещения востребована. Сейчас начался приём заявок на ТехноХаб для Газпром нефти. Компания готова рассмотреть решения для большей эффективности работы.

Идёт проработка создания единого испытательного полигона. Где полезные инновации, будут сразу акцептованы всеми крупнейшими добывающими корпорациями, что позволит сэкономить месяцы и даже годы на путь от разработки до внедрения в производство.

Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение для экономики области и страны в целом.  Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%.

В свою очередь напомним, что в прошлом году Тюменская область по показателям инвестиционной привлекательности вошла в десятку самых успешных регионов России. Это стало возможным потому, что правительство региона планомерно работает над  решением задач, направленных на повышении привлекательности области для инвесторов. 

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