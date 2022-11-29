Тюменский Нефтегазовый кластер стал больше еще на три участника

В свою очередь напомним, что в прошлом году Тюменская область по показателям инвестиционной привлекательности вошла в десятку самых успешных регионов России. Это стало возможным потому, что правительство региона планомерно работает над решением задач, направленных на повышении привлекательности области для инвесторов.