Тюменские сотрудники ГИБДД получили условные сроки, рост цен, дело Бережного

В Тюмени сотрудники ДПС, избившие водителя, отделались условными сроками.
«За ноги вытащили из автомобиля на проезжую часть. Удерживали руками, поставив на колени и прижав к земле. Саксин умышленно нанес один удар правой ногой в правую руку потерпевшего», — сообщили в ходе судебного заседания позицию потерпевших.
Водителя Данекина держали Арутюнян и Федоровский, а Саксин бил.
Сотрудники ГИБДД утверждали, что потерпевший оказывал сопротивление и проявлял агрессию, но суд не принял это к сведению — на видеозаписи мужчина ведет себя спокойно. По решению тюменского суда Аратюняну, Саксину и Федоровскому назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%.
Выросла стоимость рыбы и морепродуктов, сыра, молочной продукции — от 10% до 13,7%. Примерно на 10% подешевели овощи.
Сыры подорожали на 33 рубля до 913 за килограмм. С начала года подорожала бытовая химия, ткани, бытовая техника, лекарственные средства, стройматериалы — от 1% до 15,6%. Услуги туризма выросли в цене на 46%, медицинские услуги — на 10%.
Гражданская супруга Бережного требует от СМИ опровергнуть необоснованные обвинения.
Женщина обратилась в коллегию СМИ с жалобой на журналистов ВГТРК и тг-канал «Честный детектив». Она требует опровержение необоснованных обвинений в адрес Бережного. Жалоба была опубликована коллегией 22 ноября.
«Очень хочется, чтобы человека, вина которого не доказана, ни в коем случае не называли убийцей, педофилом, маньяком. Это очень важно нам, родственникам, родным и близким людям», — рассказала Ирина Давыдова «Нашему городу».
Известно, что рассматривать ее жалобу в числе коллегии будут известные юристы, например Генри Резник. Стоит отметить, что решение коллегии может быть использовано в гражданских исках против журналистов и телеканала ВГТРК. В жалобе Ирина Давыдова ссылается на ст. 4 ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 3 Кодекса профессиональной этики российского журналиста.