Тюменские сотрудники ГИБДД получили условные сроки, рост цен, дело Бережного

Известно, что рассматривать ее жалобу в числе коллегии будут известные юристы, например Генри Резник. Стоит отметить, что решение коллегии может быть использовано в гражданских исках против журналистов и телеканала ВГТРК. В жалобе Ирина Давыдова ссылается на ст. 4 ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 3 Кодекса профессиональной этики российского журналиста.