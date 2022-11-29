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Тюменец пожаловался на пробки возле улицы Грибоедова в дневные часы

Сегодня, 16:01

Горожане пожаловались на пробки в центре Тюмени из-за перекрытой дороги

В паблике «ЧС Тюмень» появился пост о больших пробках по улице Запольной около Грибоедова. При этом, судя по жалобе, заторы были не только в утренние и вечерние часы.
«Перекрыли всю дорогу!!! Пробки огромные даже не в час пик! Дорога перекрыта несколько дней, но нет ни техники, ни рабочих!!! Вообще ничего не происходит. Ограждения уже несколько раз сбили машины!!! Это что за издевательство над людьми!» — возмутился подписчик.

В администрации Тюмени ответили, что на участке проводились земляные работы с целью ликвидации коммунальной аварии:

«В понедельник были проведены работы по восстановлению нарушенного благоустройства в зимнем варианте методом заливки участка бетоном. В настоящее время в полном объёме открыто движение со стороны улицы Чернышевского в сторону 50 лет ВЛКСМ и одна полоса проезжей части в обратную сторону. Открытие движения потока в полном объеме запланировано на 30.11.2022».

Ранее тюменские водители уже попадали в большую пробку из-за перекрытой дороги по улице 50 ВЛКСМ в районе ТРЦ «Премьер». Не всем автовладельцам было известно об ограничении движения, поэтому тем, кто собрался проезжать по данному маршруту, внезапно пришлось развернуться.

Тюменцы попали в пробку из-за перекрытой в центре города дороги
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#Елена Чебоксарова#Безопасность на дорогах#Жалоба#Земляные работы#Водители
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