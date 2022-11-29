Тюменец пожаловался на пробки возле улицы Грибоедова в дневные часы

«В понедельник были проведены работы по восстановлению нарушенного благоустройства в зимнем варианте методом заливки участка бетоном. В настоящее время в полном объёме открыто движение со стороны улицы Чернышевского в сторону 50 лет ВЛКСМ и одна полоса проезжей части в обратную сторону. Открытие движения потока в полном объеме запланировано на 30.11.2022».