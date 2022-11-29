Тюменец пожаловался на пробки возле улицы Грибоедова в дневные часы

«Перекрыли всю дорогу!!! Пробки огромные даже не в час пик! Дорога перекрыта несколько дней, но нет ни техники, ни рабочих!!! Вообще ничего не происходит. Ограждения уже несколько раз сбили машины!!! Это что за издевательство над людьми!» — возмутился подписчик.
В администрации Тюмени ответили, что на участке проводились земляные работы с целью ликвидации коммунальной аварии:
«В понедельник были проведены работы по восстановлению нарушенного благоустройства в зимнем варианте методом заливки участка бетоном. В настоящее время в полном объёме открыто движение со стороны улицы Чернышевского в сторону 50 лет ВЛКСМ и одна полоса проезжей части в обратную сторону. Открытие движения потока в полном объеме запланировано на 30.11.2022».
Ранее тюменские водители уже попадали в большую пробку из-за перекрытой дороги по улице 50 ВЛКСМ в районе ТРЦ «Премьер». Не всем автовладельцам было известно об ограничении движения, поэтому тем, кто собрался проезжать по данному маршруту, внезапно пришлось развернуться.