«Страна Девелопмент» исполняет самые смелые желания

Сейчас со скидкой каждый клиент может подобрать самый оптимальный вариант. В жилых комплексах «Домашний», «Сердце Сибири», «Звёздный» и «Колумб» в продаже есть небольшие студии для инвестиций или для молодежи, одно- и двухкомнатные квартиры для молодых пар или наоборот пенсионеров, трех- и четырехкомнатные варианты для больших семей и тех, кто ценит простор. Но количество акционных квартир ограничено, поэтому с выбором не стоит затягивать.
До Нового года осталось 32 дня. На что потратить сэкономленные деньги перед Новым годом решать только вам. По опросам клиентов «Страны Девелопмент»: 25% тюменцев планируют вложить в ремонт, 20% хотят купить новую мебель и технику, 15% отправились бы в путешествие и купили подарки, 10% задумываются об открытии своего бизнеса, столько же человек вложили бы в свое образование (своё и детей). Отложить, купить машину или дачу, — решили остальные респонденты.
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