«Страна Девелопмент» исполняет самые смелые желания

Сейчас со скидкой каждый клиент может подобрать самый оптимальный вариант. В жилых комплексах «Домашний», «Сердце Сибири», «Звёздный» и «Колумб» в продаже есть небольшие студии для инвестиций или для молодежи, одно- и двухкомнатные квартиры для молодых пар или наоборот пенсионеров, трех- и четырехкомнатные варианты для больших семей и тех, кто ценит простор. Но количество акционных квартир ограничено, поэтому с выбором не стоит затягивать.