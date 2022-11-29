Начало декабря в Тюмени будет морозным

В четверг и пятницу ожидается солнечная и морозная погода. Столбики термометров днем не поднимутся выше — 20 — 23, в вечернее время — 24 — 25. Северный ветер с переходом на западный до 3,2 метров в секунду будет охлаждать воздух до — 30 (по ощущениям).