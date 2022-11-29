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Начало декабря в Тюмени будет морозным

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI

В Тюмени к выходным похолодает до — 25

В Тюмени сегодня потеплело. На данный момент столбики термометров показывают — 20. Правда, из-за охлаждения ветром эта температура воздуха ощущается, как — 25.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ожидается — 15 — 17, в вечернее время — 18 — 19. При этом будет дуть юго-западный ветер порывами до 2,5 — 2,9 метров в секунду. Во вторник температура воздуха составит — 15 — 18 днем, — 18 — 21 в ночные часы.

В первый день зимы, 1 декабря, термометры покажут утром — 22. К полудню поднимутся до — 18, вечером температура воздуха составит — 20 — 23. День пройдет при переменной облачности и северо-восточном ветре до 2,9 метров в секунду, осадки маловероятны.

В четверг и пятницу ожидается солнечная и морозная погода. Столбики термометров днем не поднимутся выше — 20 — 23, в вечернее время — 24 — 25. Северный ветер с переходом на западный до 3,2 метров в секунду будет охлаждать воздух до — 30 (по ощущениям).

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу из-за морозной и ветреной погоды были отменены занятия в школах у начальных классов первой и второй смен. Это было вторая актировка с начала учебного года.

 

 

Тюменские ученики второй смены сегодня идут в школы
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#Тюменская область#Погода в Тюмени#Похолодание#Тюмень#Общество#Валентина Бурнашева
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