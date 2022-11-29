Начало декабря в Тюмени будет морозным

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ожидается — 15 — 17, в вечернее время — 18 — 19. При этом будет дуть юго-западный ветер порывами до 2,5 — 2,9 метров в секунду. Во вторник температура воздуха составит — 15 — 18 днем, — 18 — 21 в ночные часы.
В первый день зимы, 1 декабря, термометры покажут утром — 22. К полудню поднимутся до — 18, вечером температура воздуха составит — 20 — 23. День пройдет при переменной облачности и северо-восточном ветре до 2,9 метров в секунду, осадки маловероятны.
В четверг и пятницу ожидается солнечная и морозная погода. Столбики термометров днем не поднимутся выше — 20 — 23, в вечернее время — 24 — 25. Северный ветер с переходом на западный до 3,2 метров в секунду будет охлаждать воздух до — 30 (по ощущениям).
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу из-за морозной и ветреной погоды были отменены занятия в школах у начальных классов первой и второй смен. Это было вторая актировка с начала учебного года.