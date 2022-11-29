На площади 400-летия Тюмени монтируют 28-метровую елку

К Новому году на площади 400-летия Тюмени появится 28-метровая елка

В областной столице идёт подготовка к Новому году. По данным паблика «Тюмень – наш дом», на площади 400-летия Тюмени уже несколько дней продолжается монтаж 28-метровой ёлки. Здесь же появится светодиодный фонтана в окружении свечей.

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