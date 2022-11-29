На площади 400-летия Тюмени монтируют 28-метровую елку

В этом году дополнительных украшений покупать не будут. В конце декабря площади 400-летия Тюмени заработает ледовый городок. В этот же период откроется и резиденция Деда Мороза.
«Сегодня рабочие закрепляют на еловых лапах светящиеся вензеля, которые напоминают морозные узоры», - сообщают представители горадминистрации.
На Цветном бульваре рабочие установят светомузыкальную искусственную ель. На данный момент проводится монтаж конструкций.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 ноября в Тюмень проехал поезд Деда Мороза.