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На площади 400-летия Тюмени монтируют 28-метровую елку

Сегодня, 11:29
Фото: Тюмень - наш дом

К Новому году на площади 400-летия Тюмени появится 28-метровая елка

В областной столице идёт подготовка к Новому году. По данным паблика «Тюмень – наш дом», на площади 400-летия Тюмени уже несколько дней продолжается монтаж 28-метровой ёлки. Здесь же появится светодиодный фонтана в окружении свечей.
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Тюмень

В этом году дополнительных украшений покупать не будут. В конце декабря площади 400-летия Тюмени заработает ледовый городок. В этот же период откроется и резиденция Деда Мороза.

«Сегодня рабочие закрепляют на еловых лапах светящиеся вензеля, которые напоминают морозные узоры», - сообщают представители горадминистрации.

На Цветном бульваре рабочие установят светомузыкальную искусственную ель. На данный момент проводится монтаж конструкций.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 ноября в  Тюмень проехал поезд Деда Мороза.  

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Подарки на Новый год#Новый год 2023#Праздник#Тюмень
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