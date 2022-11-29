На Конгрессе молодых ученых пройдут по новому маршруту «Путешествие в науку: Сочи»

Мероприятие проводится в рамках проекта «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России, который предполагает создание уникальных туров по научным объектам страны для участников всех возрастов. Программы позволят ощутить себя полноценными участниками процесса научных изысканий. Таким образом, могут появиться новые точки притяжения во внутреннем туризме РФ, может вырасти туристический потенциал регионов и популярность науки в обществе.