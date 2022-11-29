На Конгрессе молодых ученых пройдут по новому маршруту «Путешествие в науку: Сочи»

Экскурсию по маршруту проведут исследователи и сотрудники научных организаций. Они поделятся опытом своей деятельности, расскажут о работе оборудования и ответят на вопросы туристов, передает newstracker.ru.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России, который предполагает создание уникальных туров по научным объектам страны для участников всех возрастов. Программы позволят ощутить себя полноценными участниками процесса научных изысканий. Таким образом, могут появиться новые точки притяжения во внутреннем туризме РФ, может вырасти туристический потенциал регионов и популярность науки в обществе.
Сегодня для посещения открыты около 50 научно-исследовательских и образовательных объектов в 10 субъектах России, некоторые из которых ранее были недоступны для просмотра широкой общественности. Через пару лет число таких объектов планируется увеличить до 200 в 40 регионах страны.
Перспективы научно-популярного туризма будут обсуждаться в ходе II Конгресса молодых ученых на сессии 2 декабря 2022 в парке науки и искусства «Сириус».