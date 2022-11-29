Гражданская супруга Бережного требует от СМИ опровергнуть необоснованные обвинения

Напомним, что в настоящее время суд над Виталием Бережным не окончен, его вина в совершении преступления не доказана. Более того, 30 июля в программе «Вести. Дежурная часть» и телеграм-канале «Честный детектив» были опубликованы видео следственных действий с участием Бережного из закрытого уголовного дела.