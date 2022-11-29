Гражданская супруга Бережного требует от СМИ опровергнуть необоснованные обвинения

Жалоба на выпуски программы «Вести. Дежурная часть» и несколько публикаций в телеграм-канале «Честный детектив» опубликована коллегией 22 ноября.
«Очень хочется, чтобы человека, вина которого не доказана, ни в коем случае не называли убийцей, педофилом, маньяком. Это очень важно нам, родственникам, родным и близким людям. Во-вторых, это оказывает влияние на общественность. Мне самой это неприятно читать. Когда человека, который ни в чём не виновен, обвиняют и оскорбляют», — рассказала Ирина Давыдова «Нашему городу».
Ирина Давыдова ждёт, что коллегия по жалобам на прессу опровергнет все необоснованные обвинения в адрес Бережного. Данное решение может быть использовано в гражданских исках против журналистов и телеканала ВГТРК.
В жалобе Ирина Давыдова ссылается на ст. 4 ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 3 Кодекса профессиональной этики российского журналиста.
«В нарушение указанных положений Закона о СМИ и Кодекса, журналистом ВГТРК, ведущим передачи „Честный детектив“ и „Расследование Эдуарда Петрова“ Эдуардом Петровым в своем телеграмм-канале „Честный детектив“ с 30 июня 2022 г. стала появляться информация, не соответствующая в действительности, посвященная освещению судебного процесса по резонансному уголовному делу над В. Бережным. Так, в посте от 30.06.22г. сообщается что: „Защиту обвиняемого Бережного осуществляет скандальный тюменский адвокат Елена Шихова. В недавнем прошлом Шихова работала в областном следственном управлении, откуда, поговаривают, была уволена по отрицательным мотивам. По данным заслуживающего доверие источника ЧЕСТНОГО ДЕТЕКТИВА, за работу юрист уже якобы получила 3 млн рублей. Такую солидную сумму, конечно же, нужно отрабатывать и тут Елена Шихова развернулась по полной…“. Поскольку данная информация полностью не соответствует действительности, адвокат Шихова Е. через тюменских журналистов связалась с главным редактором телеканала, чтобы воспользоваться правом на ответ (ст. 46 Закона о СМИ). Но сообщение на предоставленную электронную почту, предназначенное для Э. Петрова, так и осталось без ответа», — указывает в жалобе Ирина Давыдова.
Женщина также добавила, что рассматривать ее жалобу в числе коллегии будут известные юристы, например Генри Резник.
Напомним, что в настоящее время суд над Виталием Бережным не окончен, его вина в совершении преступления не доказана. Более того, 30 июля в программе «Вести. Дежурная часть» и телеграм-канале «Честный детектив» были опубликованы видео следственных действий с участием Бережного из закрытого уголовного дела.
Ранее «Наш город» сообщал, что Виталия Бережного готовят к этапированию в Москву. Решение будет принято после того, как дело Бережного передадут Московскому городскому суду.