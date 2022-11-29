Глава Счетной палаты подал в отставку

«В общей сложности я провел в госсекторе около двадцати пяти лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил Алексей Кудрин.
По информации РИА «Новости», ранее председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов заявил о том, что представление президента поступило в Совфед. Данный вопрос рассмотрят на заседании палаты в среду, 30 ноября. В ближайшее время будет подготовлен список кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Документ отправят на рассмотрение президенту страны до конца года.
По предварительным данным, Кудрин может занять одну из руководящих должностей в компании «Яндекс».
Ранее «Наш Город» писал, что заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина покинула свою должность в связи с переходом на другую работу.