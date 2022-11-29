Глава Счетной палаты подал в отставку

По информации РИА «Новости», ранее председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов заявил о том, что представление президента поступило в Совфед. Данный вопрос рассмотрят на заседании палаты в среду, 30 ноября. В ближайшее время будет подготовлен список кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Документ отправят на рассмотрение президенту страны до конца года.