Глава ФИОП Титов: Российские вузы готовятся к запуску стартап-студий

Открытие университетских стартап-студий – специализация Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), одного из операторов проекта.
Гендиректор фонда Руслан Титов проинформировал участников форума, что начало запуску студенческих стартап-студий положило открытие «ТехноСпарка». Это первая и на сегодня самая большая стартап-студия России, которая работает в Троицке. Среди ее базовых принципов – разделение труда и специализаций компаний, приоритет возвратных инвестиций. Об этом пишет «Российская газета».
При этом, по статистике, в Европе 25% стартапов начинают работу именно в университетах. Там существует научный задел, имеются лаборатории для исследований, а также есть накопленный опыт и компетенции.
Титов напомнил, что в этом смысле в России вузы располагают немалым потенциалом. В последние годы этот потенциал пытаются реализовать с применением разных инструментов, один из которых – стартап-студии, добавил Титов.
Он также выразил уверенность, что основная роль студенческой стартап-студии – обучение. При этом необязательно разрабатывать собственную идею, для того чтобы работать в стартап-студии. Идеи могут принадлежать и самим вузам, и партнерам студии. Главное, чтобы через студию прошло как можно больше студентов с точки зрения технологического предпринимательства. Обучение бизнесу, как и менеджменту, будет проводиться системно.
Руслан Титов сообщил о планах запустить в этом году 20 стартап-студий. На данный момент они уже находятся на стадии регистрации юрлиц и заключения инвестиционных соглашений. Вложения в каждый проект достигнут 100 миллионов рублей. Это будет этап развертывания в России обширной сети университетских студий. К 2030 году их число может увеличиться до 50.
Также в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства» предусмотрены гранты по миллиону рублей на развитие студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям. Платформа НТИ запускает работу акселерационных программ и «Предпринимательских «Точек кипения», фонд «Сколково» примет участие со своей отработанной технологией возврата инвестиций для бизнес-ангелов, которые направляют средства на университетские стартапы.