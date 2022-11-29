Глава ФИОП Титов: Российские вузы готовятся к запуску стартап-студий

Он также выразил уверенность, что основная роль студенческой стартап-студии – обучение. При этом необязательно разрабатывать собственную идею, для того чтобы работать в стартап-студии. Идеи могут принадлежать и самим вузам, и партнерам студии. Главное, чтобы через студию прошло как можно больше студентов с точки зрения технологического предпринимательства. Обучение бизнесу, как и менеджменту, будет проводиться системно.