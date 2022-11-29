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27-летнюю туристку из Тюмени эвакуировали с горы Таганай с «горной болезнью»

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI

Тюменскую туристку пришлось спасать с горы Таганай

Начинающая туристка из Тюмени со своим знакомым отправилась в пеший маршрут на гору Таганай в Челябинской области. Но на высоте более 1100 метров 27-летней женщине стало плохо. Из-за «горной болезни» её эвакуировали сотрудники местной поисково-спасательной службы.
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Тюмень

Маршрут тюменских туристов был рассчитан на несколько дней — от Центральной Усадьбы до Дальнего Таганая. Но весь этот путь они преодолели за один день, что сказалось на здоровье 27-летней женщины.

«Горная болезнь» может иметь серьезные последствия, особенно, если она уже перешла в тяжелую стадию. Среди симптомов — слабость, головокружение, тошнота и другие признаки. В этих случаях нужна срочная помощь медиков.

«Сигнал был получен в 2.44. Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС выехали на помощь на двух снегоходах. Через несколько часов они уже были на высокогорной метеостанции приюта „Таганай-гора“. Там они осмотрели женщину, убедились, что она сможет перенести дорогу, и начали эвакуацию», — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. 
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Сотрудникам ПСС пришлось преодолеть тяжелый путь — ночью в горах очень низкие температуры, участки горной тундры накрыты высоким снежным покровом. Они добирались по водным переправам.

В 8 часов утра спасатели доставили пострадавшую к Центральной Усадьбе и передали тюменку врачам скорой помощи. За время пути специалисты следили за состоянием женщины и не допускали его ухудшения.

Отправляясь в подобные путешествия, важно здраво оценивать свой опыт и подготовку, чтобы не допускать подобных ситуаций.

Ранее «Наш Город» писал о происшествии на горе Эльбрус. Там в сентябре 2021 года погибли 5 туристов, среди них был 39-летний Вячеслав Борисов из Тюмени. Во время восхождения погода сильно испортилась, люди заблудились и подали сигнал бедствия. 5 человек погибли от переохлаждения. 

#Анна Доронина#Происшествия#Тюмень#Туристы#Горы#Спасение#Спасатели
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