В Wilberries назвали фейком информацию о «массовом сбое»

В пресс-службе компании сообщили, что данная новость является фейком.
«Сами по себе заказы в Wilberries оформиться не могут: это сделать может только человек. Мы проверили заказ пользователя из видео, который распространил данный телеграм-канал: он совершен с ее устройства, полностью совпадает IP-адрес. Несмотря на то, что пользователь уверяет, что не трогал устройство, логи свидетельствуют об обратном: активность была, заказ сделан из ее дома и с ее устройства», — объяснили «Нашему городу» в пресс-службе Wilberries.
Представители корпорации подчеркнули, что покупки без ведома пользователя могли совершить близкие люди и другие члены семьи. В настоящее время Wilberries отменил покупку без взимания платы за возврат.