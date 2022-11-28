В Wilberries назвали фейком информацию о «массовом сбое»

В Wilberries назвали фейком данные о серьезном сбое в работе сервиса

По данным «Нашего города» в телеграм-канале Shot появилась недостоверная информация о «массовом сбое» в Wilberries. Один из пользователей утверждал, что заказ оформился «сам», хотя он ничего не заказывал.