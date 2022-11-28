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В Wilberries назвали фейком информацию о «массовом сбое»

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI

В Wilberries назвали фейком данные о серьезном сбое в работе сервиса

По данным «Нашего города» в телеграм-канале Shot появилась недостоверная информация о «массовом сбое» в Wilberries. Один из пользователей утверждал, что заказ оформился «сам», хотя он ничего не заказывал.

В пресс-службе компании сообщили, что данная новость является фейком.

«Сами по себе заказы в Wilberries оформиться не могут: это сделать может только человек. Мы проверили заказ пользователя из видео, который распространил данный телеграм-канал: он совершен с ее устройства, полностью совпадает IP-адрес. Несмотря на то, что пользователь уверяет, что не трогал устройство, логи свидетельствуют об обратном: активность была, заказ сделан из ее дома и с ее устройства», — объяснили «Нашему городу» в пресс-службе Wilberries.

Представители корпорации подчеркнули, что покупки без ведома пользователя могли совершить близкие люди и другие члены семьи. В настоящее время Wilberries отменил покупку без взимания платы за возврат.

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