В Тюменской области пьяный мужчина пытался задушить женщину

Подозреваемый приревновал женщину. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Сначала гражданин начал предъявлять своей подруге претензии на словах. Женщина этот момент уснула. Мужчина обиделся. Он решил, что его просто игнорируют. Сельчанин начал душить свою жертву, попутно угрожая ее убить.
Пострадавшая смогла вырваться. Она пыталась позвонить в полицию, но сожитель отобрал телефон, а после швырнул его ей в лицо.
Подозреваемый вину признал. Его отправили под подписку о невыезде. Мужчине грозит два года тюрьмы.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ведется следствие.