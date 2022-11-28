В Тюменской области на дороге загорелся автомобиль

Ранее «Наш город» отмечал, что с 18 по 26 ноября в Тюменской сгорели 4 машины. Один из инцидентов произошел в Тюменском районе, здесь вспыхнул легковой автомобиль Renault. Люди в происшествии не пострадали, причины этого инцидента выясняются.