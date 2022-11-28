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В Тюменской области на дороге загорелся автомобиль

Сегодня, 13:59
Фото: МЧС

Автомобиль загорелся в тюменском селе прямо во время движения

По данным противопожарной службы Тюменской области, 28 ноября в 14:50 спасатели МЧС выехали на место возгорания «Жигули». Инцидент произошел в селе Успенка, причины происшествия устанавливаются.

Пострадавших нет, владелец авто не смог потушить пожар самостоятельно.

«Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к ликвидации горения. Причина возгорания устанавливается. В связи с похолоданием, просим соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщает противопожарная служба региона.

Ранее «Наш город» отмечал, что с 18 по 26 ноября в Тюменской сгорели 4 машины. Один из инцидентов произошел в Тюменском районе, здесь вспыхнул легковой автомобиль Renault. Люди в происшествии не пострадали, причины этого инцидента выясняются.

За неделю в Тюменской области сгорели четыре машины
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Погода#Дороги#Пожар#Дорожные пробки#Администрация
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