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В Тюменской области молочная компания выбрасывала в поле останки коров

Сегодня, 10:40
В Голышмановском районе Тюменской области прокуратура оштрафовала на 20 000 рублей животноводческое предприятие «ПК «Молоко».

Компания сбрасывала недалеко от поселка Голышманово части тел коров. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Сотрудники районной прокуратуры и Россельхознадзора проверили соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в ООО «Производственная компания «Молоко». Эксперты выявили нарушения. Так возле фермы были найдены останки крупного рогатого скота с учетными номерными бирками.

Дело открыли по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Суд назначил штраф в 20 000 рублей.

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