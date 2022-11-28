В Тюменской области молочная компания выбрасывала в поле останки коров

Компания сбрасывала недалеко от поселка Голышманово части тел коров. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Сотрудники районной прокуратуры и Россельхознадзора проверили соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в ООО «Производственная компания «Молоко». Эксперты выявили нарушения. Так возле фермы были найдены останки крупного рогатого скота с учетными номерными бирками.
Дело открыли по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Суд назначил штраф в 20 000 рублей.