В Тюменской области молочная компания выбрасывала в поле останки коров

Сотрудники районной прокуратуры и Россельхознадзора проверили соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в ООО «Производственная компания «Молоко». Эксперты выявили нарушения. Так возле фермы были найдены останки крупного рогатого скота с учетными номерными бирками.