В тюменских воинских частях прошли комплексные тренировки по антитеррору

В ходе тренировок отработали владение средствами разведки, связи и наблюдения в затрудненных ситуациях — в темное время суток, в туман и сильный снегопад. Для учений были созданы условия, максимально приближенные к реальным — использовали светошумовые гранаты, взрывпакеты, холостые боеприпасы, дымовые шашки.