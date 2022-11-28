В тюменских воинских частях прошли комплексные тренировки по антитеррору

«Во время учений военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации, а также осуществили захват и ликвидацию условного противника, отработали процесс разминирования транспорта и военных объектов», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В рамках тренировки тюменцы смогли отточить навыки перемещения на поле боя, работы боевыми «двойками» и «тройками». А санинструкторы групп антитеррора оказали медицинскую помощь условно раненому солдату.
Комплексные учения по антитеррору прошли также в других регионах Урала — в Свердловской и Челябинской областях.
Занятия в воинских частях позволили проверить силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировку. Стало ясно, на каком уровне бойцы владеют специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов.
В ходе тренировок отработали владение средствами разведки, связи и наблюдения в затрудненных ситуациях — в темное время суток, в туман и сильный снегопад. Для учений были созданы условия, максимально приближенные к реальным — использовали светошумовые гранаты, взрывпакеты, холостые боеприпасы, дымовые шашки.
В общем в тренировках в трех регионах задействовали около 300 солдат и порядка 70 единиц военной и специальной техники.
Ранее «Наш Город» писал об отправке мобилизованных с железнодорожного вокзала Тюмени. Отправка состоялась 25 ноября. Родные и близкие провожали бойцов с музыкой и слезами.