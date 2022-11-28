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В тюменских воинских частях прошли комплексные тренировки по антитеррору

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI

Антитеррористические учения прошли в воинских частях Тюменской области

В трех регионах Урала состоялись антитеррористические учения, эти мероприятия проводились и в воинских частях Тюменской области. В ходе тренировок бойцы отточили свои навыки, а также проверили силы подразделений.
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Тюмень
«Во время учений военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации, а также осуществили захват и ликвидацию условного противника, отработали процесс разминирования транспорта и военных объектов», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В рамках тренировки тюменцы смогли отточить навыки перемещения на поле боя, работы боевыми «двойками» и «тройками». А санинструкторы групп антитеррора оказали медицинскую помощь условно раненому солдату.

Комплексные учения по антитеррору прошли также в других регионах Урала — в Свердловской и Челябинской областях. 

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Занятия в воинских частях позволили проверить силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировку. Стало ясно, на каком уровне бойцы владеют специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов.

В ходе тренировок отработали владение средствами разведки, связи и наблюдения в затрудненных ситуациях — в темное время суток, в туман и сильный снегопад. Для учений были созданы условия, максимально приближенные к реальным — использовали светошумовые гранаты, взрывпакеты, холостые боеприпасы, дымовые шашки.

В общем в тренировках в трех регионах задействовали около 300 солдат и порядка 70 единиц военной и специальной техники. 

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#Военнослужащие#Новости тюмени#Тюменская область#Тюмень#Общество#Анна Доронина
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