В Тюмени скончался тюменский журналист Владимир Фатеев

«Ушел из жизни ветеран тюменской журналистики, заслуженный работник культуры России Владимир Александрович Фатеев. Легенда тюменской журналистики, учитель, наставник и пример преданного служения профессии», - сообщает пресс-служба информцентра правительства Тюменской области.
Отмечается, что общий стаж работы династии тюменских журналистов Фатеевых превышает 500 лет. Этот результат внесен в «Книгу рекордов России». Прощание состоится завтра, 29 ноября, в 12.00 на улице Одесской, 32.
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