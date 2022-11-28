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В Тюмени скончался тюменский журналист Владимир Фатеев

Сегодня, 13:08
Фото: информцентр правительства Тюменской области

Известный тюменский журналист Владимир Фатеев скончался в Тюмени

Тюменский журналист Владимир Александрович Фатеев ушел из жизни, сообщает информцентра правительства Тюменской области. Он почти 50 лет он работал в различных СМИ региона.
«Ушел из жизни ветеран тюменской журналистики, заслуженный работник культуры России Владимир Александрович Фатеев. Легенда тюменской журналистики, учитель, наставник и пример преданного служения профессии», - сообщает пресс-служба информцентра правительства Тюменской области.

Отмечается, что общий стаж работы династии тюменских журналистов Фатеевых превышает 500 лет. Этот результат внесен в «Книгу рекордов России». Прощание состоится завтра, 29 ноября, в 12.00 на улице Одесской, 32.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме скончался тюменский епископ Евтихий.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Общество#Происшествия#Похороны#Прощание
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