В Тюмени сгорела квартира в пятиэтажке на Тульской. Пострадал человек

На место происшествия были направлены три звена газодымозащитной службы, пять единиц техники и 17 человек личного состава МЧС. В 01:00 огонь был ликвидирован. Общая площадь пострадавшей территории достигла 30 квадратных метров.
Из опасной зоны эвакуировали пятнадцать человек. Пять человек были спасены от пожара, один пострадал. Официальные комментарии о состоянии его здоровья ожидаются от департамента здравоохранения.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне во второй половине дня в ТРЦ «Солнечный» сработала пожарная сигнализация. Из здания развлекательного центра эвакуировали около двухсот человек. Однако, спустя 15 минут их пустили обратно. Как выяснилось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало пригоревшее блюдо на кухне одного из кафе, расположенных в торговом центре.