nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени сгорела квартира в пятиэтажке на Тульской. Пострадал человек

Сегодня, 04:21
Фото: МЧС

В Тюмени в ночном пожаре на Тульской пострадал человек

Пожар в квартире пятиэтажного дома произошел сегодня ночью в Тюмени. ЧП случилось на улице Тульской, 6, - в 00:29 загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.
Сюжет
Тюмень

На место происшествия были направлены три звена газодымозащитной службы, пять единиц техники и 17 человек личного состава МЧС. В 01:00 огонь был ликвидирован. Общая площадь пострадавшей территории достигла 30 квадратных метров.

Из опасной зоны эвакуировали пятнадцать человек. Пять человек были спасены от пожара, один пострадал. Официальные комментарии о состоянии его здоровья ожидаются от департамента здравоохранения.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне во второй половине дня в ТРЦ «Солнечный» сработала пожарная сигнализация. Из здания развлекательного центра эвакуировали около двухсот человек. Однако, спустя 15 минут их пустили обратно. Как выяснилось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало пригоревшее блюдо на кухне одного из кафе, расположенных в торговом центре.

 

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Солнечный»
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#Короткое замыкание#Общество
Подпишитесь
Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника
Вчера, 15:09
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04