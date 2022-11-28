В Тюмени сгорела квартира в пятиэтажке на Тульской. Пострадал человек

Ранее «Наш Город» писал, что накануне во второй половине дня в ТРЦ «Солнечный» сработала пожарная сигнализация. Из здания развлекательного центра эвакуировали около двухсот человек. Однако, спустя 15 минут их пустили обратно. Как выяснилось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало пригоревшее блюдо на кухне одного из кафе, расположенных в торговом центре.